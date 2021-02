Pedro Troglio repasó sus vivencias con más de 800 privados de libertad de cárceles bonaerenses

Maradona, el mundial de Italia 90, Gimnasia, el espíritu amateur y los valores que transmite el deporte son solo algunos de los temas que el reconocido exjugador y entrenador Pedro Troglio abordó este lunes en un encuentro virtual que mantuvo con 800 personas privadas de libertad alojadas en 37 penales de la provincia de Buenos Aires.



El encuentro formó parte el ciclo de charlas “Historias de vida deportivas” que impulsa el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense con el objetivo de que tengan un efecto resocializador.



Bajo un formato de pregunta-respuesta Troglio, desde la república de Honduras, donde se desempeña como entrenador del club Olimpia, hizo un repaso de su carrera donde resaltó la importancia “del espíritu amateur en la práctica deportiva”.



“El deporte es lo mejor que les puede pasar. Mis recuerdos más lindos están unidos a cuando jugaba con mis amigos picados en Castelar. El deporte me permitió fortalecer mis relaciones humanas y compartir momentos inolvidables”, dijo el exjugador del seleccionado nacional de fútbol, Ríver, Gimnasia y Villa Dálmine.



“Yo hoy estoy acá para acompañarlos, darles fuerzas y contarles que hay posibilidad de una vida mejor a través del deporte y los valores que transmite”, remarcó Pedro.



El director técnico también hizo referencia a la práctica futbolística por parte de las mujeres dentro y fuera de las unidades cuando destacó que “siempre me pregunté porque no había más mujeres jugando al fútbol en Argentina. Me tocó jugar en Japón donde la práctica sí estaba extendida tanto para los hombres como para las mujeres. Celebro que haya cada vez más jugadoras y que, desde los clubes se busque dar espacio y difusión a las mujeres”.



En otro tramo del encuentro, al ser consultado por su relación con Diego Maradona, Troglio se emocionó y explicó que “defiendo a Maradona ante cualquier crítica y no solo rescato que fue el mejor jugador de la historia sino que también fue un excelente ser humano que la peleó de abajo y superó muchas dificultades. Era un tipo adorable que ayudaba a todos sus compañeros dentro y fuera de la cancha. No todos podemos ser ejemplo y todos nos equivocamos, pero lo importante es tratar de acomodarnos y salir adelante. Lo amé toda mi vida y lo voy a seguir amando”.



Al repasar sus logros deportivos, Troglio quien fue campeón de América y el Mundo con River Plate, destacó el subcampeonato obtenido con la selección argentina de fútbol en el mundial de Italia 90. “Fue lo más lindo que me pasó a nivel deportivo, me tocó se subcampeón y hacer un gol. Con el paso del tiempo valoro cada vez más ese torneo porque me doy cuenta de lo difícil que fue llegar hasta ahí. Fue increíble cuando volvimos al país y había una enorme multitud esperándonos para saludarnos”.



Por último, el director técnico resaltó que “el deporte otorga a quienes lo practican valores como la amistad, la diversión, el compartir momentos, entregar todo por el otro, el trabajo en equipo. Todo eso nos ayuda en la vida”.



El Director Provincial de Políticas de Inclusión, Marcelo Iafolla y la directora encargada Deportes y Cultura del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Claudia Rodríguez coincidieron en destacar la predisposición de Troglio a la vez que subrayaron que “desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires que encabeza Julio Alak se busca extender y profundizar las actividades deportivas que se desarrollan dentro de las cárceles bonaerenses. Para ello tienen un rol muy importante los deportistas que se acercan a compartir sus experiencias con las personas privadas de su libertad”.



La semana pasada fue el excampéon mundial de boxeo, Martín “Látigo” Coggi, el que brindó una charla virtual para más de 600 detenidos en cárceles bonaerenses.