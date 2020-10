Por confusión de un fiscal, allanan la casa equivocada y se llevan los ahorros de una vecina

Por una confusión de un fiscal, allanaron la casa equivocada y se llevaron los ahorros de una mujer. La víctima de esta situación, una vecina de calle 126 entre 66 y 67, Villa Argüello, habló con la Red 92.

“Mi casa es lo último que ellos registran, entro yo, dos policías y el testigo que ellos trajeron de Villa Elisa. En el momento que empezaron a tirar las cosas, la verdad es que no me di cuenta, me dan la billetera y yo la recibo, confiaba en que eran policías y no delincuentes. Cuando ellos se van, abro la billetera y ya no estaba mi dinero, 1.500 dólares”, explicó la mujer damnificada.

“Soy ama de casa, es un barrio tranquilo, de trabajadores, no sé por qué se han portado de esa manera, se supone que ellos dicen que son investigadores que estaban haciendo un seguimiento”, explicó la vecina.

“A lo último, nos dicen que si nosotros conocíamos a una mujer, supuestamente seguían a esa persona. Esa persona no vive acá, la dirección no coincide, el color de la fachada no coincide, pero aun así hacen el allanamiento”, concluyó.