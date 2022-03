Presentan en Estados Unidos proyecto riojano para colonizar Marte

Durante los tres días de la feria internacional Satellite DC de Washington, el proyecto riojano de pruebas para la colonización de Marte desplegó los diferentes aspectos de su plan. Bautizado como Solar54, se desa­rrollará en el complejo ubicado en el parque natural Los Colorados, donde buscará proveer de condiciones similares a las del planeta rojo para agencias espaciales de todo el mundo.

El emplazamiento consiste en seis domos: uno para producción vegetal en un sistema hidropónico; uno para desarrollo de nanosatélites; y tres destinados a alojamiento, cocina y recreación de las “tripulaciones”; mientras que el domo central será destinado a la estación terrena para comunicación satelital y control de misión. Esta base será la primera de América Latina y la onceava del mundo de su tipo.

“Toda la infraestructura funcionará con energía solar y generara todos los recursos necesarios para su funcionamiento en el mismo espacio, por lo que la huella de carbono es mínima”, dijo Ayelen Ebene, directora de Innovación en FANIoT y una de las responsables del proyecto. “Es muy innovador en materia constructiva, ya que cada domo se construye utilizando piezas en forma de pentágonos y hexágonos que se encastran logrando de este modo hacer más eficiente el desarrollo de la estructura y reduciendo los tiempos de implementación”.

Un año atrás, Javier Tineo, el entonces secretario de Ciencia y Tecnología del gobierno de La Rioja, detalló para diario Hoy algunos aspectos preliminares de Solar54. Entonces, el funcionario no solo señaló las implicancias científicas y socio-económicas sino que también explicó las razones de su localización.

“Se buscó que haya algunas coincidencias no solo geológicas, sino también ambientales”, dijo Tineo. “Marte es un planeta que no tiene océanos, no tiene agua, es más chico, está cubierto por dióxido de hierro y es muy parecido a la arcilla, que es el componente que predomina en Los Colorados. También se pensó en el Valle de la Luna, pero como es un parque nacional había que tener muchos más cuidados. En Los Colorados, el otro factor, que no es menor, es el acceso”.