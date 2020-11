Protesta de médicos del Hospital Fernández contra el Gobierno porteño

En el marco de la pelea salarial que llevan adelante los profesionales de la salud en la Ciudad de Buenos Aires, el Hospital Fernández se realizó una nueva protesta. Este martes, habrá paro de 24 horas convocado por la Asociación de Médicos Municipales.

“Este reclamo viene ya de hace mucho tiempo atrás, pero se puntualizó la semana pasada, venimos planteando el tema de las paritarias que viene atrasadas desde abril, pero la semana pasada el gobierno ofrece un 15% de aumento con dos bonos”, explicó Anahí, medica residente del Hospital Fernández.

“Nosotros venimos reclamando la recomposición salarial, un 100% de aumento que sea retroactivo al mes de abril, y esto tiene que ver puntualmente con que nosotros venimos postergados hace mucho tiempo, nuestro reclamo salarial, venimos cerrando paritarias muy por debajo de la inflación”, agregó.

“La respuesta informal es que no están en condiciones ahora de hacerlo, saben que nos merecemos un premio, pero que no lo pueden hacer ahora. La cuestión es que esto no se trata de un premio, porque nosotros cumplimos la labor que nos corresponde por la profesión que llevamos”, concluyó la entrevistada.