Punto de la discordia y milagro en Parque Alberti

Tal cual se informó en la edición de ayer, el estado de algunos parques y plazas de La Plata se ha deteriorado en el medio de la pandemia. Cientos de vecinos suelen utilizar estos espacios para caminar o hacer algunas de las actividades físicas individuales permitidas (ver página 10).

En las últimas horas, este medio tomó contacto con Cecilia Lanza, una vecina del Barrio Hipódromo que se acercó hasta el Parque Alberti de 24 y 39. Su intención era cumplir con una de las consignas que promueve el Municipio en la utilización de los tachos de basura identificados con colores para los residuos líquidos o secos. Para su sorpresa, mientras caminaba en dirección a las estructuras próximas a la esquina de 24 y 39, cedió la superficie del piso que estaba tapada con una chapa y ella cayó a un pozo de tres metros.

La vecina de La Plata tenía toda la voluntad de utilizar los tachos ecológicos en los que se seleccionan los residuos y que evidentemente no están en el Barrio Hipódromo, por lo cual se trasladó hasta el Parque Alberti. Terminó sufriendo heridas en la espalda y las manos y le tuvieron que dar hasta tres puntos de sutura en el Hospital Español.

“Fue en 24, entre 38 y 39. Fui a tirar residuos en el contenedor de residuos reciclables. Había dos chapas puestas, aparentemente bien puestas pero no había ninguna señalización de que no se podía pisar. Entonces, ¿yo qué hago? Cruzo la calle y justo piso en esas chapas y se abrió y me fui tres metros para abajo con escalones de cemento. Ahí pude salir gracias a Dios; una vez que salí me fui a la guardia del Hospital Español, me dieron tres puntos. Tengo toda la espalda rayada, el brazo no lo puedo mover. Ayer me empezó a doler la cadera con un dolor impresionante; me hicieron una tomografía computada y me hicieron radiografías por las dudas, por si tenía algún hueso quebrado. Después llamo al 147, de ahí me derivan a Defensa Civil donde me dicen que tienen que ir a evaluar el riesgo, pero no me toman la denuncia. Yo tampoco dije que quería hacer la denuncia. Entonces le escribo por Facebook a Garro, le conté lo que me había pasado, que por favor lo arregle. No me puso ni gracias por haber avisado. Entonces ahí medio como que me enojé, hice la denuncia a través de la página online del 147 de la Municipalidad y terminó ahí. La verdad que es un peligro; yo veía que si había nenes y corrían y pasaban con la bicicleta por arriba de eso se hubieran matado. Yo no me maté porque no era mi hora”, explicó Cecilia respecto de lo que le ocurrió.

Luego de este accidente la vecina quiso saber cómo se encontraba el lugar y constatar si se había tomado alguna medida al respecto.

“Volví a pasar por 24 y 39 en el auto y Defensa Civil puso como una especie de caballete sobre esas chapas. Eso es pan para hoy y hambre para mañana, porque eso pasan, lo tiran y se caen igual”, comentó preocupada, ya que durante la semana, y en especial los sábados y domingos, el parque se llena de niños que van con sus familias a recrearse, habiendo un peligro para todos.