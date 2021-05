Buscan predecir cuándo llegará el pico de contagios en Provincia y CABA

En el marco de la segunda ola de contagios de Covid-19 que tiene al país en vilo, investigadores de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Untref) desarrollaron un método matemático para estimar la llegada del pico de casos.



Se trata del Modelo de Contagios Generalizado (MCG), desarrollado por el doctor en Ingeniería Néstor Barraza, la doctora Verónica Moreno y el ingeniero Gabriel Pena, quienes aportaron un indicador que mide el promedio del tiempo que transcurre entre dos infecciones consecutivas en toda la población, que pueden estar separadas en distancia.



En diálogo con diario Hoy, Barraza señaló que “el tiempo medio entre contagios va disminuyendo porque la gente se contagia más rápido, en el pico esa velocidad va a ser máxima; cuando el tiempo entre infecciones llega al mínimo, decimos que llegamos al pico”.



Al medir el tiempo medio entre infecciones de la provincia de Buenos Aires, analizaron que disminuye más lentamente que en CABA, por lo tanto alcanzaría el pico de contagios antes que la Ciudad, aunque no precisaron en qué momento exacto puede darse por la variación de los factores que influyen.



“Estos valores se pueden ir monitoreando y actualizando periódicamente. La predicción del momento en que se producirá el pico de contagios resulta complejo debido a la gran cantidad de variables relacionadas que intervienen, como la movilidad, densidad poblacional, medición correcta del número de infectados, etc. Es por ello que ningún modelo es capaz de predecir con certeza en un amplio rango como semanas”, marcaron los investigadores.



A la vez, desde el equipo de Ingeniería en Computación resaltaron que se observa un aumento de la movilidad de un 10%, en comparación a lo registrado en el mes de enero, lo que provocó la suba de contagios. A la vez, aclararon que actualmente la movilidad es un 10% mayor a la registrada en el pico de la primera ola durante el mes de octubre.



Por eso, una de las conclusiones a las que arribaron es que “si las condiciones de movilidad se mantienen, no se esperan grandes variaciones en el número de infectados diario” y, por otro lado, una mayor restricción en la movilidad adelantaría el momento en el que se produzca el pico de contagios. “Lo que nosotros vemos es una curva (del tiempo medio entre infecciones) que va bajando más rápido en la Provincia que en CABA, por eso deducimos que el pico va a ser antes en el territorio bonaerense. Lo que aporta este modelo es un valor para saber dónde estamos parados, podemos deducir que como estamos cerca del pico los casos no deberían subir abruptamente; más allá de predecir cuándo va a ser el pico es importante saber dónde estamos hoy”, aseguraron los profesionales.