Descubren la primera momia egipcia embarazada

Un equipo de investigadores polacos del proyecto de momias de Varsovia realizó un hallazgo arqueológico extraordinario: la primera momia egipcia de una mujer embarazada. Si bien los científicos especulaban inicialmente que se trataba de un sacerdote, los exámenes realizados con un escáner revelaron que se trata de una mujer de alto estatus social, de 20 a 30 años de edad, fallecida en algún momento del siglo 1 a.C. y en fases avanzadas de gestación.



Publicado en un artículo de la revista Journal of Archaeological Science, el hallazgo marca un punto de inflexión en la historia de la Egiptología. “Aquí se presenta el único ejemplo conocido de una mujer embarazada momificada y las primeras imágenes radiológicas de un feto así”, dice el artículo. De acuerdo a las medidas de la circunferencia de la cabeza del feto, los especialistas estiman que tenía entre 26 y 30 semanas de desarrollo cuando la madre murió por razones desconocidas.



Dentro de la cavidad abdominal de la momia, por otra parte, se encontraron cuatro paquetes que se cree que eran órganos envueltos y embalsamados. Sin embargo, el feto no fue extraído del útero. En ese aspecto, no hay demasiadas certezas. Los científicos desconocen las razones por las cuales el feto no fue embalsamado por separado, pero se especula con dificultades físicas o razones de orden espiritual: determinadas restricciones vinculadas a la creencia religiosa de la vida después de la muerte.



“Este es nuestro hallazgo más importante y más significativo hasta ahora, una sorpresa total”, dijo Wojciech Ejsmond, miembro del equipo de la Academia de Ciencias de Polonia y uno de los encargados de las investigaciones sobre las momias conservadas en el Museo Nacional de Varsovia. Descubierta en el marco de un proyecto iniciado en 2015, esta mujer ha sido apodada como la “Dama misteriosa” debido a relatos contradictorios sobre sus orígenes.



Todo parece indicar que los restos se donaron por primera vez a la Universidad de Varsovia durante el año 1826. De acuerdo a los dichos del donante, la momia se encontró en tumbas reales de Tebas. Sin embargo, los investigadores señalan que, durante aquellos años de saqueo, era habitual que los vendedores atribuyeran datos falsos a sus antigüedades para aumentar su potencial cotización.



En un principio, las inscripciones de su ataúd y sarcófago llevaron a los expertos del siglo XX a creer que el hallazgo eran los restos de un sacerdote masculino llamado Hor-Djehuti. Además de su naturaleza femenina y en gestación, las investigaciones más recientes arrojan como resultado que la momia podría haber sido colocada en un ataúd equivocado por aquellos comerciantes de antigüedades del siglo XIX.