Especialistas advierten sobre el relajamiento social y la “euforia posvacunación”

La segunda ola de coronavirus parecía algo inevitable. Al observar la experiencia de la gran mayoría de los países del hemisferio norte, especialistas de diferentes ramas de la Medicina advertían sobre la importancia de controlar el cumplimiento de las medidas sanitarias, sobre todo durante la temporada de verano, donde hubo una circulación de personas insospechada en mayo del año pasado.



En julio de 2020, las autoridades sanitarias del Viejo Continente esperaban que la segunda ola llegara en otoño, pero el rebrote exponencial se adelantó a fines de agosto, sobre el cierre del verano.



“A nosotros nos pasó exactamente lo mismo, porque los casos empezaron a aumentar a fines de febrero y siguieron en un aumento sostenido hasta alcanzar este ascenso vertical que hemos tenido la semana pasada”, dijo a diario Hoy la doctora Silvia González Ayala, profesora titular de la cátedra de Infectología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).



Este año, a diferencia de lo que sucedía en 2020, el mundo cuenta con proyectos vacunales de alta efectividad, fundamentales para evitar formas graves de Covid-19, internaciones en unidades de cuidados intensivos y, por sobre todas las cosas, muertes.



A pesar de que la Argentina ya comenzó a administrar dosis de diferentes inoculantes, la relajación de la población y la falta de cuidados de las personas que ya recibieron la primera inyección forman una bola de nieve imposible de controlar.



“Hemos visto la crisis de euforia posvacunación. Hay un concepto mágico de la vacuna, pero la gente tiene que saber dos cosas: primero, que la vacuna tarda de dos a tres semanas en producir defensas y segundo, que las primeras dosis brindan defensas parciales. La vacuna es una cosa más, pero tenemos que mantener las medidas de protección personal en esta situación”, sostuvo la infectóloga pediátrica.



En mayo de 2020, Argentina registró un aumento de casos exponencial. Hoy, un año después, “estamos en la misma situación”. Ya está bajando la temperatura y no aprendimos de lo que pasó. No digo solo del hemisferio norte, sino también de lo que se ve en Brasil desde noviembre del año pasado”, agregó la especialista.



En este sentido, González Ayala remarcó la importancia de respetar las medidas de protección para frenar el aumento de casos y evitar la aparición de nuevas variantes de coronavirus.



“Algunas de las variantes nuevas son de mucha preocupación, como por ejemplo la su-dafricana, que ya está en territorio brasileño. Hasta ahora no ha sido identificada en Argentina, pero hay que tener cuidado, porque es una variante que se caracteriza por el escape a nuestra defensa, lo que se llama el escape inmune”, señaló.



Esta característica implica que los anticuerpos inducidos por las vacunas que llegan a Argentina no funcionan para esta cepa. “La vacuna de Oxford-AstraZeneca, que fue la primera que se estudió en la variante sud­africana, apenas evita el 10% de los casos. Eso la vuelve una vacuna no útil”, añadió la especialista.



Hoy en día, el sistema sanitario debe luchar, además, contra los contagios del equipo de salud. “En una situación tan crítica, con 100% de porcentaje ocupacional, esto tiene muchísimo peso, porque se reducen los equipos. Se trabaja en células o burbujas, entonces esto es una situación crítica”, concluyó.