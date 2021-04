Hidrovía Paraná-Paraguay: todo lo que tenés que saber sobre el camino hacia el desarrollo productivo

Tras la confirmación de la prórroga en la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay durante la noche del miércoles, es de absoluta responsabilidad destacar el fuerte impacto que genera esta decisión en el desarrollo productivo del país. Cabe destacar que también en las últimas horas, se realizó una charla de abordaje sobre la temática, que fue organizada por el Grupo de Estudio y Trabajo en Políticas Agropecuarias (GET-PA), de la Facultad de Agronomía de Buenos Aires.

¿Que permite la Hidrovía Paraná-Paraguay?

La misma es una vía de navegación que permite la comercialización de la producción de granos y derivados agroindustriales de la Argentina, Paraguay, Bolivia y el sur de Brasil. Este viernes su concesión se vencía y durante el miércoles, el Gobierno Nacional decidió extenderla por tres meses. Cabe destacar que desde hace 30 años, la gestión la realiza una empresa privada de origen belga; pero su futura licitación podría generar un alto impacto en el sector agropecuario y un fuerte ingreso económico para Argentina.

Cabe destacar que la resolución fue firmada por Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas que también esta a cargo momentáneamente del Ministerio de Transporte. “Se decide adoptar las medidas necesarias con el fin de garantizar la continuidad de la navegación de la vía navegable troncal hasta que los adjudicatarios del nuevo llamado a licitación asuman la operación de tales servicios”, destaca parte de la resolución.

Una charla para resaltar el rol del Estado en el proyecto



El GET-PA de la Facultad de Agronomía de Buenos Aires realizó una charla para detallar los beneficios que le generan al país, la Hidrovía Paraná-Paraguay. Además se hizo hincapié en el rol del Estado con respecto a la temática. De la misma, participaron el senador nacional y ministro de relaciones exteriores, Jorge Taiana; el escritor y periodista, Mempo Giardinelli; el presidente de la Cámara Argentina de la Industria Aceitera y Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC), Gustavo Idígoras; y la coordinadora del GET-PA, Patricia Lombardo.

Entre los temas destacados, se hizo hincapié sobre lo que abarca la hidrovía y lo que permite: "La hidrovía tiene 3.342 kilómetros y el tramo que se concesiona, es de 1.200 kilómetros. Esta hidrovía vincula el tráfico de los ríos Paraná y Paraguay, con el Oceáno Atlántico y el Río de La Plata. Es la principal vía de entrada y salida del comercio exterior de nuestro país", destacó Patricia Lombardo. Además agregó que la concesión "genera un negocio de casi 300 millones de dólares anuales".

Por su parte, Jorge Taiana remarcó la importancia de este punto estratégico y puntualizó sobre el comienzo de la concesión, durante el menemismo: "La concesión de la hidrovía se da en el tramo estrictamente argentino. No es una concesión internacional y no abarca a todos los ríos. Lo único que hay es una privatización que se hizo en 1995 durante el gobierno de Menem. La concesión no genera un control de lo que pasa, que es un déficit enorme. Además se hizo en ese momento, sin un estudio correspondiente".

Por otro lado, remarcó que la privatización "funcionó y tuvo resultados importantes, porque se ampliaron enormemente las exportaciones argentinas del campo. Si lo miramos por ese lado, ha sido exitoso". Pero por otro lado, enfatizó que el fin de la concesión genera "que se piensen ciertos aspectos, sobre lo que queremos hacer a futuro. Durante el gobierno anterior, no vimos que se preparara nada". También señaló que se deben pensar estrategias a futuro, para incentivar el desarrollo productivo y que la decisión sobre su licitación, "debe ser estrategica y potentable".