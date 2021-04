Arte digital, videos y memes podrían valer millones con la última tendencia en criptomonedas

En los últimos años ha crecido una tendencia que podría hacer que ilustraciones, videos y otras obras digitales como GIF y memes valgan millones de dólares, y todo gracias a un certificación de autenticidad y propiedad llamada Non Fungible Tokens o NFT. Pero ¿cómo es que algo viral, a lo que todos podemos acceder a través de internet, podría comprarse, coleccionarse o venderse por miles de dólares?



Esta semana, la prestigiosa casa británica de subastas Christie’s anunció que por primera vez en su historia vendió una obra de arte digital por 69,7 millones de dólares, un hecho sin precedentes que convirtió a su autor en uno de los tres artistas vivos más valiosos del mundo.



Ninguna de estas noticias es un hecho aislado, se trata de una nueva tendencia que está revolucionando el mundo del arte: los Non Fungible Tokens o NFT. Son identificadores electrónicos que confirman que un objeto de colección digital es auténtico y cuyos detalles de propiedad están registrados en un libro de contabilidad digital conocido como blockchain, la misma tecnología que utilizan las criptomonedas como bitcoin.



El mercado para este tipo de objetos ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos dos años. De estar valuado en 41 millones de dólares en 2018, se estima que ahora en 2021 podría valer más de 400 millones.



Es un mercado que puede ser muy lucrativo para artistas y autores digitales cuyas obras se comparten entre millones de personas sin que eso genere algún valor comercial, hasta ahora. Archivos digitales virales como videos, GIF o ilustraciones ahora pueden ser comercializados y se les puede adjudicar un propietario único, razón por la cual son tan caros.



Mientras que algunos especialistas aseguran que se trata de una nueva burbuja digital, hay otros entusiastas que recomiendan no perderle la pista a esta nueva tendencia que, según ellos, como las criptomonedas u otros mercados digitales, han demostrado que llegaron para quedarse.