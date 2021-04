Se avecinan tres semanas críticas: “Es el peor momento de la pandemia"

En vísperas del anuncio de nuevas restricciones para enfrentar la pandemia que azota al mundo, el médico y asesor presidencial Luis Cámera habló en exclusiva con diario Hoy y aseguró que “los días más difíciles de la pandemia vendrán hacia el 10 o 12 de mayo, desde el punto de vista de internaciones en Terapia Intensiva. Van a ser días donde el temor del colapso estará; no digo que vaya a ocurrir, pero la posibilidad está. Este año en un mes ocurrió lo que en 2020 pasó en seis meses”. Además, sostuvo que la diferencia es que “el año pasado hubo tiempo de acomodarse”.



Cámera participó el último lunes de la reunión de expertos que se llevó a cabo en la Casa Rosada para relevar el estado de situación en torno a la pandemia. El encuentro formó parte de una serie de reuniones que le permitirán al Gobierno nacional definir nuevas restricciones de cara a mayo, ya que el último mensaje de Alberto Fernández fijó el 30 de abril como plazo para las restricciones vigentes.



“Lo dijo la propia ministra Vizzotti, estamos ante una catástrofe sanitaria”, ratificó el sanitarista, y completó: “Es el peor momento de la pandemia porque los números lo demuestran; esta ola comenzó alrededor del 15 de marzo y fue creciendo con un gran aceleramiento hacia la segunda y tercera semana de abril”. “El punto es que en estas últimas tres semanas el número de casos fue muy grande y a mucha velocidad, con lo cual no da tiempo de acomodar a todo el sistema asistencial”, precisó.

Tiempos diferentes



“Da la sensación de que esta semana alcanzó la cúspide de contagios”, disparó. No obstante, Cámera mostró preo­cupación por la sobrecarga de Terapias Intensivas. Al respecto, señaló: “Se dio que hubo tantos casos que esto finalmente derramó en pacientes de internación, particularmente de Terapia Intensiva, lo que genera pacientes más críticos, es decir, aquel que necesita métodos más sofisticados de tratamiento, el que necesita oxígeno, respirador. Y, por momentos, los sistemas están saturados, pero todavía se consiguen camas. Pero la proyección que se hace a las próximas tres semanas son muy difíciles y será realmente angustiante poder contener esa demanda”.



Al profundizar sobre esta idea, Cámera explicó que se debe al desfasaje que existe entre contagios y ocupación de camas de unidades de cuidados intensivos. “Creo que, en cuanto a número de casos, llegamos al máximo y ahora nos queda descender. Pero no pasa lo mismo con la internación: hay que comprender que son tiempos diferentes. Desde que alguien se contagia, quizás pasa una semana hasta que se empieza a sentir mal y se interna; y puede que a la segunda semana vaya a terapia y, si sigue mal, a la tercera, cuarta o quinta semana fallece. Entonces, los números no van simultáneamente: hay un desfasaje. El día de más contagios no es el día máximo de fallecidos ni el día de ocupación de camas máxima; el día que tengamos el número máximo de fallecidos va a ser en tres o cuatro semanas”.



La situación del oxígeno

Consultado acerca del crecimiento de la demanda de oxígeno, Luis Cámera dijo que, si bien “la cuestión del oxígeno es preocupante”, desde el Ministerio de Salud bonaerense “nos aseguraron que hay una comisión de oxigenoterapia que está trabajando para conseguir la mayor disponibilidad de este insumo. Entonces, hay un reaseguro de que va a haber”.



“En este momento, la pandemia nos afectó a todos en forma simultánea. Entonces, aun las ciudades más chicas pueden tener la necesidad de oxígeno. Y lo difícil es esto, abastecer a todas las ciudades, no solamente a una región. Porque van a ser semanas de mucho consumo, después va a bajar. El Estado tiene pensado responder a esto y, además, se habló de la posibilidad de importar oxígeno”, precisó, y agregó que “hay insumos como anestésicos y sedantes que se utilizan en internación con los que también se está trabajando”. Para concluir, dijo que “hay que tener mucho temple psicológico. No pelearnos, aguantar lo que viene con el cuchillo entre los dientes”.

Aumentan los contagios de jóvenes y disminuyen los de adultos mayores

Luis Cámera aseguró a diario Hoy que el perfil de quienes actualmente ingresan a las unidades de cuidados intensivos cambió con respecto a la primera ola. “Ya no hay tantos pacientes ancianos, y la lectura que se puede hacer es que hay un efecto vacuna, algo que estamos viendo con alegría”, dijo.

Pero, más allá del efecto positivo de la vacunación, lamentó que “probablemente por las nuevas variantes o por el grado de infección tan alto, aparecen muchos pacientes jóvenes, y esto está preocupando. De los internados, el 60% tiene menos de 60 años. Y, como siempre se dio con este virus, hay particularmente más varones que mujeres, en una relación que es prácticamente dos a uno”.

Por último, el asesor presidencial dio su mirada sobre las medidas del Gobierno para cuidar a los argentinos: “Me parece que las restricciones fueron oportunas, y si bien no fueron del todo duras, considero que ya están mostrando su utilidad porque la curva de ascenso bajó”. Y concluyó: “Si todo sale relativamente bien, a fines de mayo deberíamos tener el número de casos que teníamos a principios de marzo. Siempre y cuando la gente se cuide, esto va a ser rápido. Ahora, si la gente no se cuida, se va a hacer largo”.