Piden a toda la población no descuidar el calendario de vacunación

En 2020, el miedo que se desprendía de la pandemia llevó a que muchos argentinos se saltearan el cronograma de vacunación y no recibieran las dosis necesarias para prevenir enfermedades como la gripe.



En el marco de la Semana Mundial de la Inmunización, las entidades médicas piden “reforzar todas las actividades de vacunación” que están por fuera del coronavirus.



“El 14 de abril empezó la campaña de vacunación antigripal y tenemos un problema con los adultos”, explicó González Ayala. El conflicto radica en que muchos mayores de 65 años, que forman parte del calendario de inmunización contra la gripe, no saben si vacunarse o no, teniendo en cuenta que son candidatos a recibir las dosis contra la Covid-19.



En este sentido, la especialista sostuvo que “lo ideal es priorizar la vacuna de la Covid-19”. “Se recomienda que se vacunen si pasaron dos semanas o más. Después tienen que pasar otras dos semanas hasta recibir la segunda dosis”, agregó.



En caso de no tener un turno para recibir la vacuna contra la Covid, la doctora recomendó no retrasar la administración de la antigripal, aunque destacó que “no es algo fácil, hay que conversarlo individualmente”.



La vacuna antigripal puede ser recibida de manera gratuita por personal de salud, personas mayores de 65 años, mujeres embarazadas y/o que hayan dado a luz hasta 10 días antes del momento de darse la vacuna, niños/as de 6 a 24 meses,

personas de 2 a 64 años inclusive con factores de riesgo y personal considerado estratégico.