Reino Unido: Un perro fue diagnosticado y recuperado de alcoholismo

El alcoholismo es una problematica que se observa con frecuencia en personas, quienes son diagnosticados y se los trata para salir adelante. Sin embargo, nunca se ha visto casos de animales y mucho menos de perros, algo que se dio por primera vez en Inglaterra con el caso de "Coco".

Aunque parece broma, el can, cruza de labrador, llegó al refugio de animales Woodside Animal Welfare Trust, en las afueras de Plympton, en Devon, Inglaterra junto a otro perro con sintomas de adicción y en un mal estado de salud.

Su dueño era alcoholico y cuando este falleció, los perros fueran llevados a un refugio y allí fueron diagnosticados con los mismos síntomas que su dueño.

Ambos recibieron tratamiento y atención médica por el estado en el que se encontraban, de hecho, con frecuencia sufrían convulsiones. A pesar de los esfuerzos, el compañero de "Coco" falleció, mientras que este último sí avanzó favorablemente.

"Abstinencia de alcohol canino, una novedad para nosotros" titularon al contar la noticia en las redes del refugio, en donde además relataron lo sucedido: "Quedó claro que sufría de síntomas de abstinencia por el alcohol. Pasó cuatro semanas sedado para ayudar con sus síntomas de abstinencia y reducir el riesgo de nuevos ataques".

Lo cierto es que este perro particular sigue recuperandose y ya no necesita de medicaciones, sin embargo, aun creen que no es momento de ser adoptado ya que los miembros del refugio creen que mentalmente aún no está recuperado del todo. De igual manera, Coco de a poco está volviendo a comportarse normalmente y cuando esté en buenas condiciones se le buscará una nueva familia.

Aqui el comunicado completo del refugio Woodside Animal Welfare Trust.

Nos gustaría presentarles al nuevo miembro de la Unidad de Cuidados Especiales de Dunroamin, un niño encantador llamado Coco. Coco lleva con nosotros más de un mes y ha requerido cuidados intensivos desde que llegó. Su historia es trágica y evidencia cuán vital es nuestra unidad de cuidados especiales.

Después de llegar con su amigo canino tras la muerte de su dueño, él y su compañero se enfermaron rápidamente. El amigo de Coco se ajustaba repetidamente y poco después Coco también empezó a adaptarse. Afortunadamente, un veterinario estaba en el lugar en ese momento y pudo administrar la atención de emergencia, pero lamentablemente, el amigo de Coco falleció a pesar de nuestros mejores esfuerzos. Coco seguía gravemente enferma y requería atención las 24 horas. Quedó claro que padecía síntomas que apuntaban a la abstinencia de alcohol. Pasó cuatro semanas sedado para ayudar con sus síntomas de abstinencia y reducir el riesgo de más ataques.

Estamos muy agradecidos de que ahora estamos fuera de peligro y Coco ya no tiene medicamentos y ahora comienza a comportarse como un perro normal. Todavía no está listo para la adopción y aunque físicamente parece haberse recuperado, a veces todavía está muy ansioso mentalmente. Tener la Unidad Dunroamin ha significado que ha podido ser atendido en un ambiente más hogareño y lejos de las perreras principales. Esto sin duda ha marcado una diferencia en su recuperación y bienestar general. Nadie conoce los detalles de cómo estos perros llegaron a la situación con el alcohol, pero sabemos que sin nuestro cuidado, Coco probablemente no habría sobrevivido a esta terrible experiencia. Apoye a nuestra unidad Dunroamin y ayude a perros como Coco.