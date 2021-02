Sacerdote argentino fue nominado para el Premio Nobel de la Paz

Janez Jansa, primer ministro de Eslovenia, país de origen de sus padres, fue quien anunció la candidatura del cura argentino. La mandataria destacó de Opeka la "voluntad para ayudar a las personas que viven en condiciones espantosas".

Él ya había sido candidato en 2012 y ahora compite contra la Organización Mundial de la Salud, la activista Greta Thunberg, Alexander Navalny (líder opositor ruso) y el movimiento Black Lives Matter.

Pedro nació en San Martín, en 1948. Cursó el seminario en San Miguel y se fue a estudiar a Europa, poco tiempo antes de desembarcar en la isla africana de Madagascar, en 1976.

Allí ayudó a personas que vivían en condiciones precarias junto al vertedero de residuos de Antananarivo, capital de la antigua colonia galesa.

En el año 1989 llevó a cabo la ONG Akamasoa, que significa "Buen Amigo", donde se crearon 4.000 viviendas, un hospital y se educó a unos 13.000 jóvenes.

"Sé que lo importante para eso es difundir todo este trabajo. Yo al principio no estaba muy entusiasmado con los periodistas que venían a ver la obra. Una vez vinieron de Paris Match y yo dije, uh, Paris Match. Pero unos amigos de Médicos sin Frontera que me ayudaban me decían, tenés que contar por todos lados lo que estás haciendo", expresó.

Además, agregó una anécdota futbolera: "Me metí a jugar al fútbol con la gente. Los domingos después de misa me venían a buscar para llevarme a la cancha. Y jugaba con ellos. Eso los sorprendió muchísimo. ¿Qué hacía un blanco jugando con un negro?, se preguntaban. Ahí nació una nueva imagen: corriendo estábamos de igual a igual, con las mismas chances. Y hasta me convertí en goleador del equipo".