Se reveló como es la Play Station 5

El mundo gammer esperaba con ansías esta presentación. Luego de posponerse el pasado 4 de junio, Sony mostró como es la nueva Play Station 5, que posee una una tecnología de última generación. Su aspecto será de color blanco, a comparación de lo que la consola antecesora.

Con un aspecto galáctico, la consola saldrá en dos versiones: una versión estándar, que contará con lectora de disco y una "All Digital" que carecerá de lectora. Además se confirmaron varios juegos que serán lanzados para la PS5.

La consola de última generación saldrá a la venta a fin de año y aún no se ha oficializado su precio. Además se ha revelado a GTA V, Resident Evil 8 y Spiderman: Into the Spider-Verse serán los principales juegos, entre otros, que acompañarán su lanzamiento.