Se viralizó el "Chavo del 8 metalero"

La imagen del hombre que circula en las redes, se trata de Phil Claudio Gonzáles, un metalero argentino que gracias a Facebook fue identificado. Su reacción fue esta: "¿No se cansaron todavía? Hay muchas más eh... Me cag... de risa con el meme, quien lo hizo me llamó pidiéndome disculpas. No me enojo, ni mucho menos (...) un poco de humor para este momento".

Después de su viralización, Phil Claudio compartió en sus redes un video con una canción de rock. Ese video está editado y se lo ve idéntico al "Chavo del 8" y acompañado del "Señor Barriga", personaje interpretado por Edgar Vivar, en una versión rockera de festejo y con tragos en la mano, argumentando que no va a hacer el rídiculo solo.

Se trata de un fanático del rock, que desde el 2019 toca con su banda metalera en bares de Buenos Aires. Además, vende remeras de bandas históricas del rock tales como Nirvana, Pink Floyd, Rammstein y muchas más.