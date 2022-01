Sin luz ni agua en plena ola de calor: un día agotador en La Plata

Agustina, una joven de La Plata pasó cerca de 23 horas sin servicio de luz ni agua en plena ola de calor. El hartazgo y la falta de paciencia se fueron haciendo cada vez más grandes con el paso de las horas y así ocurrió con una variedad de familias de la ciudad, que pasaron la jornada entre las temperaturas más altas de la historia y la falta de los servicios básicos.

“Perdí el día en el trabajo porque es a distancia, tuve que recurrir a la ayuda de mis amigos que me alcanzaron agua y de la asistencia mutua con los vecinos. Todo lo de la heladera lo perdí, fue un día totalmente caótico”, manifestó a este multimedio la joven, desde la zona de 18 y 60.

Por su parte, Martín, vecino de 530 entre 9 y 10 repasó a diario Hoy que desde que empezó el año viven con un hilo de agua y se intensificó en la última jornada. “Estamos sin presión, sin nada. Somos varios acá, yo tengo a mi abuela viviendo al lado y necesita del agua, es una persona mayor. Aunque tengas bomba no cambia nada, el hilo de agua se mantiene. Por lo que sé, abarca varias cuadras”, expresó el joven.

“No tuvimos respuestas de nadie, pero necesitamos que esta situación cambie cuanto antes, no podemos pasar más días así. Todos necesitamos del agua, no podemos no tener este recurso. Este problema que nos viene pasando nos trajo muchos dolores de cabeza y tenemos que ver todo el tiempo cómo hacemos para conseguir más agua, ya estamos cansados”, se quejó.

Por otro lado, Alberto, un vecino de El Mondongo marcó que se cortó la luz desde las 9 de la mañana y se tuvo que ir a trabajar a otro sitio por la falta de seguridad. “Llamé a mi mamá que vive en Los Hornos y me dijo que estaba en la misma situación. Justo en ese momento se cortó el agua, que no volvió en todo el día, tuve que salir a comprar un bidón, pero ni siquiera me pude bañar con el calor que estamos viviendo”, expresó.

Edelap reforzó los trabajos

En este contexto, la empresa Edelap reforzó su capacidad técnica para normalizar las interrupciones que se produjeron por la ola de calor, y tras arduos trabajos lograron reestablecer el servicio, sobre todo en la zona de plaza Yrigoyen, una de las más comprometidas.

Por eso, desde su Centro Operativo monitorearon los efectos de la ola de calor en la prestación del servicio para responder a los problemas que puedan ocasionarse en el marco de este fenómeno meteorológico extremo.