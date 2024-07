Taxistas formalizaron un pedido de aumento en la bajada de bandera

Un grupo de taxistas impulsados por la Unión conductores de taxis que encabeza Ariel Quiña en la parada 43 que reúne a los trabajadores que paran en la Estación de Trenes de La Plata, se presentó formalmente el pedido para extender la prórroga de licencias de las unidades del modelo 2011, y de esta manera que se permita la continuidad de la circulación de estos vehículos.

La medida fue apoyada y acompañada por otros sectores del mismo rubro como la Asociación de Propietarios de Taxis, que tiene como referente a Javier Parra, la Unión de Propietarios de Taxis, el centro de ayuda al taxista y el Sindicato de calle 43; y se sustenta en la imposibilidad que tienen muchos dueños de los autos de estar cambiando de unidad por el delicado momento que atraviesa el sector.

Además, se evalúa el pedido de un aumento en la bajada de bandera, debido al incremento en el valor de los combustibles que también termina repercutiendo en la rentabilidad que tiene el rubro.

Se estima que un chofer de taxi que no es dueño tiene que trabajar entre 14 y 16 horas arriba del auto manejando para poder volver a su casa solamente a descansar con un promedio de diez pesos diarios. No obstante, esto está sujeto a los días en los que hay movimiento y otros días que no, como los que podrían llegar a partir de la segunda quincena de julio con el receso invernal.