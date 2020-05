Tensión en 137 y 90 por falta de luz y agua

Vecinos del barrio Puente de Fierro cortaron ayer la avenida 137 y 90 para reclamar por la falta de agua y luz. La Policía y agentes de la municipalidad también mantenían cerrado el tránsito en la zona. Denuncian que están sin luz hace cuatro días y que en dos oportunidades llegaron camionetas de Edelap, pero que se fueron enseguida.

“Hace cuatro días que estamos sin luz y sin agua. Hay gente mayor, hay gente no vidente, gente con problemas de salud y niños. Somos 700 familias y más de mil criaturas”, le dijo a diario Hoy Marcos, una de las personas presentes en la manifestación.

“Al no andar la luz la bomba no genera agua. Con esto del Covid-19 estar así no es grato. No hay higiene y corremos riesgo al estar todos juntos, pero no nos queda otra”, agregó.

Además, contaron que se acercó un camión de Edelap hasta 29 y 90, para después partir. Esa acción, según dicen los damnificados, sucedió en dos oportunidades. “¿Nos están tomando el pelo porque somos gente humilde?”, se quejaron. “Vamos a seguir con la protesta 24, 48, 72 horas, no hay problema”, concluyeron. Las manzanas afectadas son las que van de 26 y 90 a 30 y 90, y de 90 a 97.