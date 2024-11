The Last Dance, un viaje por la evolución del jazz

Llega a la ciudad The Last Dance, un espectáculo musical y coreográfico que transporta al público en un viaje inmersivo por la evolución del jazz. Se trata de un evento único que fusiona cultura, arte y entretenimiento, logrando un impacto directo en un público diverso y apasionado por las artes escénicas.

Desde sus raíces históricas hasta las más modernas interpretaciones de éxitos contemporáneos adaptados al estilo jazz, el show rinde homenaje a la tradición de los grandes musicales. La cita es el próximo 29 de noviembre a las 21, en el Teatro Bar de calle 43 entre 7 y 8.

Con un elenco de diez bailarines, tres cantantes y banda en vivo, The Last Dance no solo cautiva por su calidad musical, sino también por su imponente propuesta visual y escénica, creando una experiencia artística inolvidable.

“Es un show musical para toda la familia. Tenemos una banda en vivo y los cantantes cantan todo el espectáculo”, le precisó a diario Hoy Juliana Weisburd, asistente de co­reografía del show que es dirigido por Juan Mallach, con dirección vocal de Ernestina Garay y dirección musical de Federico Pesci.

Consultada por la respuesta del público, sostuvo: “La verdad que los comentarios de la gente fueron recontra positivos, les encantó la propuesta. Todos dijeron que fue un show muy dinámico. Tiene bastante producción y es para toda la familia”.

La obra, que se presentó por primera vez el pasado 14 de noviembre, está dividida en tres partes: la primera es del jazz antiguo de los años veinte hasta 1950, la segunda es un homenaje a las comedias musicales, mientras que la tercera parte consta de canciones nacionales

“Lo interesante del espectáculo cómo van cambiando tanto la música como las coreografías y los tipos de pasos en el transcurso del show”, remarcó Weisburd.

Quienes desean seguir las actividades del grupo musical pueden hacerlo a través del Instagram @purpleway_producciones.