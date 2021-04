Tinder permitirá verificar si tu cita tiene antecedentes penales

La seguridad es lo primero para la empresa Match Group, dueños de la aplicación de citas en línea Tinder. Por ello anunciaron que se aliaron con Garbo e invirtieron recursos para que esta plataforma dedicada a la verificación de antecedentes en línea, recopile “registros públicos e informes de violencia o abuso, incluidos arrestos, condenas, órdenes de restricción, acoso y otros delitos violentos”.

Esta unión se generó con el objetivo de que las dos entidades colaboren en conjunto para "prevenir de manera proactiva la violencia de género al brindar a los usuarios mayor transparencia e información sobre las personas con las que se conectan”.

Las pruebas de Garbo en Tinder comenzaran en los próximos meses, según informaron a través de un comunicado. Además una vez se termine de coordinar esta asociación, otras aplicaciones de citas en línea también se sumaran para ayudar a prevenir cualquier eventualidad negativa.



Aunque aún no se conoce la metodología en la que los usuario de Tinder podrán verificar los antecedentes de sus citas, ya es sabido que es necesario que las personas interesadas en otras logren recopilar el nombre y el apellido o número telefónico de su potencial pareja. Asimismo, The Verge indicó que "dicho servicio no será gratuito, pero que el precio posiblemente será accesible para la mayoría de los interesados".



Por el momento no confirmaron si esta función se expandirá a otros países en donde la app de citas también está presente, sin embargo, se estima que en definitiva ayude a controlar cualquier situación peligrosa a cada usuario.