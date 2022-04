Último día de elecciones en la UNLP

El pasado miércoles comenzaron las votaciones para elegir los próximos centros de estudiantes de cada una de las 17 facultades de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Las elecciones también servirán para definir a los cinco consejeros estudiantiles para el consejo directivo de la Facultad y al delegado para el Consejo Superior de la UNLP. El proceso electivo concluirá el día de hoy, más precisamente a las 18, por lo que aquellos alumnos que aún no acudieron a las urnas, tendrán tiempo hasta ese momento para ejercer su derecho. En caso de que no se acerquen, no podrán rendir examen en los turnos siguientes, a menos que presenten la justificación correspondiente.

Como es habitual en estas instancias, durante estas dos primeras jornadas de elecciones se produjeron episodios que levantaron cierta polémica como faltante de boletas, robos de carteles y discusiones subidas de tono en los pasillos de cada uno de los edificios universitarios. Luego de dos años sin elecciones por la llegada de la Covid-19, los militantes están viviendo fervientemente estas jornadas, buscando acaparar la atención y el voto de los estudiantes. Una de las disputas que se está viviendo con más temperatura se da en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, dado que se produjo una división en la histórica agrupación Rodolfo Walsh, que dio como resultado la aparición de Nueva Generación. Es justamente esta agrupación la que denunció en las últimas horas el robo de boletas y la modificación del padrón electoral. A través de un video difundido en sus redes por un lado comentaron: “Siguen las irregularidades de siempre. La gestión de la Facultad junto a la agrupación Rodolfo Walsh en complicidad nos están robando las boletas. Si entrás al cuarto oscuro y ves que faltan boletas de Nueva Generación, escribinos. Cuidemos la democracia”. Al mismo tiempo, en torno a la modificación del padrón, destacaron: “Modificaron el padrón electoral y estudiantes que deberían votar en La Plata del ciclo superior ahora votarían en las extensiones”. La Facultad de Psicología tampoco queda fuera de las polémicas, ya que la agrupación Franja Morada denunció la desaparición de los carteles. “Cuando llegamos a la Facultad nos encontramos con que todas nuestras carteleras habían desaparecido”, aseguraron.

Más allá de estas y otras situaciones, los estudiantes están viviendo con tranquilidad estas jornadas y aseguran que no hay demoras a la hora de acercarse a votar. “Salí de cursar a las 17.40 y fui a votar, no tardé porque había solo una chica delante mío. Lo hice en condiciones normales, no había faltante de boletas. Lo que noto a comparación de otros años, es que en líneas generales está todo más tranquilo”, le explicó a diario Hoy Martín, estudiante de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. En Informática, donde es prácticamente todo digital, tampoco se registraron inconvenientes. “Informática es un mundo aparte, el clima electoral no es tan fuerte. Cuando fui a votar hice bastante rápido”, comentó Brian, estudiante del establecimiento.