Un año nuevo sin conexión para el sur de La Plata

Los vecinos de Sicardi, Villa Garibaldi y Correas están reclamando desde hace cerca de un mes que devuelvan el servicio de telefonía fija e internet. Es porque desde ese tiempo, después de que les robaran los cables que hacen posible la conectividad, están realizando personalmente los pedidos a la empresa Movistar, pero no les solucionan el problema.

“No solo estamos sin teléfono de línea, sino que también sin internet. Pagamos todo, no le debemos nada a la empresa, vamos a llamar al ente regulador para que la sancione y vamos a mandar carta documento. No puede ser lo que está pasando, están robando en casas, los seguros no cubren porque las alarmas están conectadas a internet. Hace unos días una ambulancia no encontraba un domicilio porque no podía comunicarse, porque no hay señal”, explicaba una de las frentistas afectadas por la situación.