Un argentino consiguió otra vez la “foto astronómica del día” de la NASA

El argentino Gerardo Ferrarino llegó por segunda vez a la web de la NASA con sus fotografías, algo que calificó como “un logro personal muy importante”, ya que, para los astrofotógrafos, ser seleccionados por los equipos de la agencia espacial “es como ganar un Óscar”.

Se trata del sitio de internet que selecciona la “foto astronómica del día” (APOD, por sus siglas en inglés) y, luego de un proceso de ardua selección de las imágenes que llegan de expertos y aficionados de todo el mundo, eligen la que mejor cumple con los requisitos.

Ferrarino comenzó con la astrofotografía hace unos pocos años, por lo que describe como aún más llamativo y destacado que la NASA haya seleccionado no una, sino dos de sus obras para exponer ante el mundo entero.

“Hay que cumplir ciertas condiciones de formato y se envía por mail, dos astrofísicos de la NASA la evalúan y piden que sea educativa, que transmita algo. La foto transmite muchas cosas, por ejemplo que el centro de la galaxia pasa arriba de nuestra cabeza en invierno en el hemisferio sur, entonces mostré en la foto que es invierno porque se ven los picos nevados, y el arco galáctico está en el cenit”, destacó.

Además, se destacan las estrellas más visibles como un cúmulo estelar, la Cruz del Sur, entre otras. La foto fue capturada en Villa Traful, un lugar en el que Ferrarino estaba de vacaciones y había notado que podía ser un buen escenario.

“Siempre planifico las fotos, miro el terreno, que no haya peligros. Hice siete kilómetros por un camino de cordillera y tuve la suerte de que no había luna, porque esta actúa como un farol gigante; si hubiese habido luna llena, no se vería nada de lo capturado. Todas las condiciones se dieron para poder capturar”, resaltó el astrofotógrafo. Ferrarino hizo una serie de fotos al estilo “panorámico” para lograr una captura de esas características.

En otro plano, destacó que ser seleccionado es “caer en una carpeta donde hay fotos del Apolo 11, del Hubble, el telescopio James Webb, y tus fotos están en el mismo lugar que todas esas otras, es impresionante”.

Un aliento a los primerizos

El fotógrafo también dejó un mensaje alentador para primerizos y aficionados que quizás tienen un interés por el espacio y la astronomía, pero no se animan a dar el primer paso; como así también para quienes aún no experimentaron el acercamiento a la ciencia desde la observación.

“Una persona con una cámara y un trípode lo puede hacer, solo hace falta cierto conocimiento de usar la cámara manual y un cielo oscuro. Es posible, no quiero que les pase lo que me pasó a mí de decir que es imposible; con un poco de dedicación y estudio se llega a estas fotos”, destacó.

Por otra parte, Ferrarino expresó al cierre que “la gente no mira al cielo, no hay atención a los eventos astronómicos, me gusta transmitir que miren el cielo, lo estudien y se interesen por la astronomía, que es un mundo apasionante”.