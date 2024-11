Un estudio científico reveló cuál es la canción de rock más triste de la historia

Un equipo de investigadores liderado por la experta en música Analiese Micallef Grimaud de la Universidad de Durham, en colaboración con la compañía de datos HappyOrNot, identificó las características musicales capaces de evocar sentimientos de tristeza en la mayoría de las personas.

Los profesionales analizaron una amplia gama de canciones, examinando tanto las letras como los elementos musicales y llegaron a definir cuál es la canción de rock más triste de la historia

Entre todas las canciones tristes analizadas por HappyOrNot, en lo más alto del podio quedó Something In The Way de Nirvana

Incluida en el icónico álbum Nevermind, cuenta con una atmósfera sombría y una letra introspectiva que retrata la soledad y la desesperanza que Kurt Cobain experimentó en su juventud.