Una serpiente en mi baño

No son muchos los casos de este tipo, donde animales de este tipo aparezcan "de la nada" en el baño de una casa ubicada en la ciudad. Si bien la culebra no era venenosa, el joven se pegó un terrible susto al encontrarse. Cabe destacar que la persona no sabía de que tipo de serpiente se trataba, lo que hizo aumentar la preocupación considerablemente.

"El hijo de mi cuñado cuando descubrió la culebra en su baño la agarró con guantes, la metió en un balde con agua y después vino zoonosis para que se la lleven", dijo un testigo del hecho. Los vecinos alertaron rápidamente a zoonosis que intervino y se la pudieron llevar con normalidad.