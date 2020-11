Vendedora de Villa Elvira denunció que le pidieron una coima

Sandra, una vendedora de Villa Elvira, explicó la situación que vivió por vender frutas y verduras ante la Red 92 y el diario Hoy: “Si pagás al de arriba, te podés quedar; de lo contrario, te secuestramos todo”, fue la amenaza.

“Vinieron y me dijeron que me iban a levantar todo. Siempre pasan estas cosas, hace meses. Vino el de Control Urbano, me dijo que si yo pagaba a alguien de arriba, me iban a dejar trabajar tranquila. Gracias por avisarme, le dije”, explicó la damnificada.

Se trata de una persona que se traslada en una Kangoo de color gris, es decir, civil, sin identificaciones en el vehículo: “Era un señor grande, gordo, morocho. Estaba lleno de gente y todos quedaron indignados”, concluyó.