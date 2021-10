Corea del Norte promete construir un ejército “invencible”

El líder norcoreano, Kim Jong-un, pasó revista a poderosos misiles desarrollados para lanzar un ataque nuclear contra territorio de Estados Unidos, prometió que construirá un ejército “invencible” y acusó a Washington de persistente hostilidad, informó la prensa estatal de ese país.

Además, en un aparente esfuerzo por distanciar al país norteamericano de Corea del Sur, Kim también dijo en su discurso, durante una inusual exhibición de armamentos celebrada esta semana, que el poder militar norcoreano no apunta a Seúl y que no debería haber otra guerra entre coreanos.

“Estados Unidos ha dicho frecuentemente que no es hostil contra nuestro Estado, pero no hay evidencia basada sobre los hechos para hacernos creer que no son hostiles”, dijo Kim en su intervención, informó la agencia de noticias norcoreana KCNA. “Continúa creando tensiones en la región con sus acciones y juicios equivocados”, prosiguió.

La exhibición, que según KCNA fue con ocasión del 76° aniversario del gobernante Partido de los Trabajadores, hace tres días, fue la primera de su tipo desde que Kim llegó al poder. Luego de calificar a Estados Unidos de ser una “fuente” de continua inestabilidad en la península de Corea, Kim dijo que el objetivo más importante de su país era poseer una “capacidad militar invencible” que nadie se atreva a desafiar.

Fotos publicadas en medios norcoreanos mostraron a Kim vestido con traje negro, parado sobre una alfombra roja junto a grandes misiles montados en camiones o caminando entre sistemas de lanzamiento de misiles u observando aviones de guerra volando en formación.

En la exhibición se vieron armas recientemente desarrolladas, entre ellas misiles balísticos intercontinentales (ICBM), que según Corea del Norte fueron construidos para lanzar un ataque nuclear contra Estados Unidos, dijeron expertos surcoreanos a la agencia de noticias Yonhap.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Corea del Sur dijo que el gobierno estaba analizando las imágenes junto a autoridades de inteligencia de Estados Unidos, pero no dio más detalles.

Pionyang ha enviado señales variadas a sus rivales, como haber retomado las pruebas de misiles después de seis meses, pero al mismo tiempo ofreciendo, con condiciones, conversaciones con su vecina del Sur.

Solos en el Norte

El aislado régimen comunista está sometido a múltiples sanciones internacionales por el desarrollo de un programa de armamento nuclear y misiles balísticos prohibidos por la ONU. Según Corea del Norte, su arsenal es necesario para protegerse de una posible invasión de Estados Unidos.