Declaran estado de catástrofe grave en California

El estado de California se encuentra viviendo horas críticas por la enorme caída de precipitaciones. Desde hace tres semanas las lluvias no cesan y los meteorólogos advierten que continuarán durante los próximos días. Hasta el momento, estos hechos ya causaron la muerte de 19 personas.

Debido a este contexto negativo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró el estado de catástrofe grave. Así, dispuso una ayuda federal para los habitantes del estado, buscando reparar los daños generados por el agua. Inundaciones, deslizamientos de tierra, coladas de barro y cortes energéticos masivos son solo algunas de las consecuencias de estas lluvias que no cesan. La intensidad y las pocas interrupciones de las tormentas hacen que no se pueda proceder a limpiar los escombros ni generar mayor ayuda.

Como se mencionó, para el día de hoy se espera que ingrese una franja de humedad que transporta grandes cantidades de agua de los trópicos. Ante esto, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió que vendrán “nuevas olas de precipitaciones extremas”.

El gobernador de California, Gavin Newsom, le explicó a la población que todavía no están a salvo. “No se ha terminado”, dijo el pasado fin de semana tras visitar a los habitantes afectados por las tormentas. Newsom instó a los residentes a permanecer vigilantes y a continuar aplicando el sentido común en el transcurso de los siguientes días. Por lo pronto, cerca de 26 millones de californianos permanecen bajo alerta de inundación. Además, alrededor de 20.000 hogares no tenían electricidad el día sábado, jornada en la cual se produjo el último de los diluvios más fuertes. Para la mañana del día de ayer, quedaban unas 16.000 viviendas sin este servicio. En la región de Salinas, una ciudad de 160.000 habitantes donde el río homónimo se desbordó, la inundación afectó los sectores agrícolas del valle pero no golpeó a las zonas urbanas.

Los especialistas locales mencionaron que estas tormentas en las montañas se traducen en fuertes nevadas con más de un metro previsto durante el fin de semana en Sierra Nevada. Es por esto último que las autoridades advierten sobre el riesgo de aludes y desaconsejan cualquier desplazamiento. En lo que respecta a los fallecidos, se confirmó que se encontraron conductores atrapados en sus autos por las inundaciones, personas afectadas por las caídas de árboles y por deslizamientos de tierra y gente que fue directamente arrastrada por el agua.