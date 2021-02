Despertó de un coma de 10 meses y no sabe nada sobre la pandemia

Joseph Flavill, un joven de 19 años del Reino Unido, recobró el conocimiento el último martes tras haber estado en coma durante 10 meses. Cuando despertó, claro, no tenía forma de saber que estamos viviendo en pandemia.



El 1° de marzo de 2020, Flavill tuvo accidente que le provocó una lesión cerebral traumática: mientras caminaba por Burton Upon Trent, en el condado de Staffordshire, fue atropellado por un auto, y desde ese momento perdió el conocimiento. Pasó casi un año internado en el hospital general de Leicester, período durante el cual contrajo en dos ocasiones coronavirus, pero sin ningún riesgo grave.



“No tengo idea de cómo Joseph llegará a comprender por lo que todos hemos pasado”, confesó su tía Sally Flavill Smith al diario británico The Guardian. La conciencia de Joseph, dijo, “está empezando a mejorar ahora”, por lo que han intentado explicarle todo lo que ha vivido el mundo con el coronavirus a través de una videollamada.



Ahora el joven continúa recuperándose en el centro de rehabilitación neurológica Adderley Green en Stoke-on-Trent. Comenzó a mover sus extremidades y se relaciona con familiares y amigos parpadeando o sonriendo.