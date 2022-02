El presidente de México acusó a EEUU de financiar una campaña mediática en su contra

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acusó a los Estados Unidos de "alquilar" periodistas para lanzar una "campaña" en su contra.

El mandatario acusó de injerencista la actitud del país vecino y luego no descartó quejarse ante Joe Biden: "si es necesario, se lo voy a plantear al presidente Biden (...) Ningún gobierno extranjero debe intervenir en los asuntos de nuestro país. Se debe respetar nuestra soberanía, no somos colonia, no somos protectorado”, disparó AMLO.

Luego agregó “lo que estamos planteando es que esos grupos de poder, que utilizan medios de información y a periodistas den a conocer cuánto destinan a esas acciones. Y que estos periodistas famosos que son alquilados para defender estos intereses den a conocer cuánto ganan”.

La disputa es a partir de una publicación periodística donde se acusa al hijo del mandatario de "conflicto de intereses", pero AMLO aseguró que se trata de una operación opositora.