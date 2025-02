Francisco: “Les pido que recen por mí”

La Oficina de Prensa del Vaticano informó que el Papa Francisco pasó una noche “tranquila” y que pudo descansar, sin tener mayores sobresaltos, después de que el pasado sábado se agravara el cuadro al sufrir una crisis respiratoria por la que se le tuvo que suministrar oxígeno, así como requirió transfusiones de sangre debido a una anemia.

En el escueto comunicado del Vaticano no se dan más detalles, después de que el sábado se comunicara que “el estado del Santo Padre continúa siendo crítico” y que “por el momento está en pronóstico reservado”.

“Estoy continuando con confianza mi hospitalización en el hospital Gemelli, siguiendo el tratamiento necesario, ¡y el descanso también es parte de la terapia!”, indicó el Papa en el mensaje que envió para el Ángelus del día de ayer, que según fuentes del Vaticano, fue redactado en los últimos días.

A su vez, agradeció los mensajes de apoyo que recibió durante su internamiento, destacando especialmente las cartas y dibujos de los niños: “En estos días he recibido muchos mensajes de afecto y me han llamado especialmente la atención las cartas y los dibujos de los niños. ¡Gracias por esta cercanía y por las oraciones de consuelo que he recibido de todo el mundo! Les encomiendo a todos a la intercesión de María y les pido que recen por mí”.

En el mismo comunicado, el Papa se refirió a la conmemoración del tercer aniversario de la invasión rusa de Ucrania, calificando este aniversario como una “ocasión dolorosa y vergonzosa para toda la humanidad”.

Además, reiteró su cercanía con el pueblo ucraniano y extendió su invitación a orar por la paz en otras regiones afectadas por conflictos armados: “Al mismo tiempo que reitero mi cercanía al sufrido pueblo ucraniano, los invito a recordar a las víctimas de todos los conflictos armados y a orar por el don de la paz en Palestina, en Israel y en todo Oriente Medio, en Myanmar, en Kivu y en Sudán”.

A pesar de su delicado estado de salud, aseguran que el Papa permanece consciente y al tanto de lo que ocurre en el día a día, continuando con algunas labores específicas.