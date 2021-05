Furor por los "cazaratas"

Un grupo de perros entrenados causa furor en Nueva York, ante la plaga de ratas que invaden la ciudad. Se sabe que desde hace varios años, la invasión de roedores es total y muchos fueron los que protestaron ante las autoridades, para que se las elimine. Inclusive el Hombre Rata salió a protestar a las calles y terminó detenido.

Pero parece que esto esto está llegando a su fin, ya que el grupo especial R.A.T.S entrena a perros Terriers, con el fin de que cazen feromente a los roedores. Los mismos nacen y son automáticamente adistrados para que asesinen ratas. En cuestión de minutos, los canes liquidan varios ejemplares con sus feroces dientes.

"Son criados para este trabajo. Están hechos para esto. Viven para esto", explica Richard Reynolds, organizador del grupo R.A.T.S., la Ryders Alley Trencher-fed Society. En los años 90 este grupo nació para cazar ratas y desde dicho entonces, se han mantenido y se han hecho bastantes populares. Más allá de esto, el gobierno neoyorkino no recomienda esta práctica con animales, ya que existe el riesgo de que los perros se enfermen de leptospirosis. Por otro lado, no prohíbe las cacerías porque los integrantes del grupo no violan sus reglas sanitarias.