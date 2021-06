Investigadores expusieron en la justicia boliviana un intento de golpe a Luis Arce

Las conversaciones ocurrieron en noviembre de 2020, previa a la asunción de Luis Arce tras ganar las elecciones presidenciales. En los audios se notaba la preparación de una convulsión social ante la asunción.

Además, se conoció una posibilidad de la llegada de 10.000 mercenarios estadounidensese listos para dar otro golpe de Estado, con el apoyo de la policía y las Fuerzas Armadas del país.

El portal "The Intercept" analizó las grabaciones teléfonicas y correos electrónicos entre Luis Fernando López, ex administrador civil del Ejército de Estados Unidos y un ex sargento estadounidense de origen boliviano.

En una de las tantas grabaciones, el ministro de Defensa boliviano aseguró estar "trabajando para evitar la aniquilación de mi país" y que las fuerzas armadas con el pueblo debían levantarse y "bloquear la administración de Arce".