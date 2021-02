Israel ya vacunó contra el coronavirus a más del 70% de los mayores de 16 años

Más del 70 por ciento de los ciudadanos israelíes mayores de 16 años recibieron ya al menos una dosis de una vacuna contra el coronavirus, anunció hoy el ministro de Salud, Yuli Edelstein, quien no obstante instó a la población a no bajar la guardia ante las próximas festividades.

Los datos publicados por el funcionario en su cuenta de Twitter muestran que más de 4,4 millones de personas recibieron una dosis y, de ellas, unos 3 millones tienen también la segunda.

Israel se sitúa así como el país del mundo donde más avanzó la campaña de inmunización, exclusivamente con el fármaco de Pfizer/BioNTech.

El Gobierno, sin embargo, observa con preocupación un ligero repunte en el número de casos, con 4.677 nuevos positivos confirmados en el último parte, reproducido por la agencia de noticias Europa Press.

El balance de casos desde el inicio de la pandemia supera en Israel los 750.000, mientras que unas 5.600 personas fallecieron.

Desde el inicio de la pandemia Israel supera en los 750.000 contagios, mientras que unas 5.600 personas fallecieron.

Edelstein se refirió a los riesgos derivados de la festividad judía del Purim, prevista para esta semana y donde podría haber "celebraciones de contagio masivo", en palabras del propio ministro.

Los expertos atribuyen precisamente a esta fiesta parte del crecimiento exponencial de contagios de la primera ola.

El Ministerio de Salud está considerando presionar para imponer un toque de queda nocturno para evitar reuniones y fiestas ilegales durante la festividad de Purim, que se celebrará el jueves por la noche y el viernes, excepto en Jerusalén, donde la celebración durará hasta el domingo, de acuerdo con el Canal 12.