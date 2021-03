La situación de Brasil complica a la región

El coronavirus no tiene piedad en Brasil. La enfermedad, este año, tiene récord de muertos y el sistema sanitario está al límite. Las muertes, que el miércoles superaron la cifra de 300.000, podrían llegar a 400.000 en dos meses o antes si el presidente Jair Bolsonaro no cambia su actitud y no impone una cuarentena nacional, según las autoridades sanitarias del país.



Debido a la situación brasileña, que tiene cepa propia (la cepa de Manaos), la crisis se extiende al resto de Sudamérica y llega a poner en jaque a toda la región, hasta a Uruguay, considerado un ejemplo de los países que mejor contuvieron el virus.



“Lamentablemente, la terrible situación de Brasil también está afectando a los países vecinos”, afirmó Carissa Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el martes pasado, y agregó que era “crucial” agudizar las medidas.



El organismo destacó un repunte de casos en los estados venezolanos de Bolívar y Amazonas, así como en el departamento de Pando, Bolivia, y en Loreto, Perú, todos colindantes con el gigante sudamericano.

Uruguay canceló actividades



En Uruguay, con casi 88.000 casos y más de 800 muertes desde que arrancó la ­pandemia, decidió suspender las clases ­presenciales hasta la Semana Santa inclusive y cerrar las oficinas estatales. Además, el ­presidente Lacalle Pou anunció la cancelación de los espectáculos públicos hasta el 12 de abril y hasta la misma fecha los bares ­deberán cerrar a medianoche, los free shops en las fronteras permanecerán clausurados y estarán prohibidos los eventos y las fiestas sociales.



En esta segunda ola que azota Uruguay, el país llegó al máximo en cuanto a la cantidad de gente cursando la enfermedad, con 15.381, y a su vez también se alcanzó el número más alto de personas internadas en terapia intensiva: 225.



Chile y una nueva cuarentena



En Chile, cerca del 70% de la población (casi 14 millones de personas) entraron ayer en una nueva cuarentena por un fuerte aumento de los casos que volvió a poner en jaque al sistema sanitario, pese a tener una impresionante campaña de vacunación, que lidera todas las estadísticas de ­Latinoamérica.



Tras un 36% de aumento de los contagios en las dos últimas semanas, las autoridades sanitarias decidieron reforzar desde ayer las restricciones en el país sudamericano que, desde marzo de 2020, tuvo los períodos de cuarentena más prolongados en el mundo, además de toques de queda nocturnos.



Las autoridades tomaron esa decisión en momentos en que se registra un promedio de cerca de 6.000 casos diarios desde principios de marzo.

Paraguay: confinamiento estricto



El gobierno de Paraguay informó que desde mañana y hasta el domingo 4 de abril regirá en el país una cuarentena estricta. Las personas solo podrán salir de sus casas para comprar alimentos, medicamentos y artículos de limpieza.



Lo anunció en la noche del miércoles el jefe de Gabinete, Hernán Huttemann, en un mensaje al país en el que resaltó que ya circula en el país la variante de coronavirus originada en Manaos, Brasil, de la que se detectaron al menos dos casos.

Perú, cifra récord de contagios



También dentro de la región, Perú re­portó el miércoles una cifra récord de 11.260 casos en un día, su nivel más alto desde que irrumpió la pandemia y cuando enfrenta una segunda ola que no da tregua al desbordado sistema sanitario. Los números registrados por el Ministerio de Salud en las 24 horas previas superan los 10.143 del 16 de agosto pasado, que era hasta la fecha la cifra más alta desde el comienzo de la pandemia.