Luis Lacalle Pou defendió el Tratado de Libre Comercio con China

El mandatario uruguayo, Luis Lacalle Pou, a través de una conferencia de prensa se refirió al Tratado de Libre Comercio que el país inició con China y mencionó que la legalidad vigente habilita a que esto suceda. Las declaraciones se producen en un momento bastante particular, dado que el día de mañana tendrá lugar en Paraguay una nueva Cumbre del Mercosur. De esta forma, el presidente del país vecino confirmó que intentará bajar los decibeles sobre este asunto al mismo tiempo que explicará de qué manera fue avanzando la situación. Sumado a esto, ratificó que Uruguay buscará acuerdos con otros países, además de China.

“La idea es avanzar en conjunto, el Mercosur tiene mucha más potencia negociadora en conjunto que Uruguay solo. Lo que no está dispuesto Uruguay es a quedarse quieto, noso­tros tenemos que abrir el mercado, conseguir trabajo para nuestra gente, generar prosperidad. Será con China y después con otros países. Yo no veo una situación tan tirante o dramática como se está anunciando. Estamos convencidos de que el pasado reciente de algunas acciones de algún socio de Mercosur, más la legalidad vigente, nos habilita a hacerlo, estamos tranquilos”, anunció al respecto Lacalle Pou.

La realidad es que este hecho generó ­algunas incomodidades en algunos países de la región, como por ejemplo Paraguay. El ­viceministro de Relaciones Económicas e ­Integración, Raúl Cano, confirmó que su país pidió que Montevideo aporte información sobre este inicio de negociaciones con China. Así, se espera que el día de mañana este vaya a ser uno de los temas principales. “La gente hablando se entiende, y si no se entiende, cada uno tiene sus posiciones. Estamos confundiendo posicionamientos con sentencias. Tenemos que ser firmes con las ideas y suaves con las personas. Uruguay va firme con su posición y su camino porque es para el bien de los uruguayos, y mi deber como presidente de la República es defender a los uruguayos. La idea inicial es que sea todos juntos, si el Mercosur no pretende avanzar, Uruguay no se puede quedar congelado”, remarcó Lacalle Pou.

Por último, el presidente anunció que, sumado a China, el país está avanzando en acuerdos con Turquía y espera poder comenzarlos con el Viejo Continente. “Estamos avanzando con China, con Turquía, ojalá en algún momento, aunque no soy muy optimista, con la Unión Europea. Tenemos la obligación de generar prosperidad para los uruguayos. Una manera es abrir los mercados para nuestra gente y productos”, concluyó.