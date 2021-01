Murió por coronavirus el médico del Papa Francisco, quien anunció que se vacunará

El médico personal del Papa Francisco, Fabrizio Soccorsi, murió a causa de complicaciones producidas por la enfermedad provocada por el virus SARS-CoV-2. Por su parte el Sumo Pontífice anunció que ya tiene fecha para vacunarse contra ese mal.



Soccorsi tenía 78 años y estaba internado desde el 26 de diciembre del año que pasó por una patología oncológica. Sin embargo, la infección por coronavirus agravó su estado y terminó por fallecer de una pulmonía vinculada al mismo, según informó el sitio oficial de noticias del Vaticano.



Francisco anunció ayer que se vacunará contra la Covid-19 y apuntó contra el “negacionismo suicida” de quienes se oponen a ser vacunados.



“Ya tengo mi cita”, dijo Francisco, nombre dado al argentino Jorge Bergoglio luego de ascender al papado en 2013. En las últimas semanas, varios cardenales en la Santa Sede se contagiaron durante esta pandemia.



El Papa se refirió a quienes rechazan el método para combatir la enfermedad: “Hay un negacionismo suicida que no consigo explicar. Creo que desde el punto de vista ético todo el mundo debe vacunarse, porque no solamente pones en peligro tu salud, tu vida, sino también la de los otros” al no hacerlo, dijo el Papa.



“Algunos dicen: No, la vacuna es peligrosa. Pero si los médicos la presentan como algo que puede ser bueno, que no presenta riesgos particulares, ¿por qué no hacerlo?”, se preguntó el líder de la Iglesia Católica.