Para Kiev, las explosiones en Crimea son un "castigo divino"

Un representante de la Dirección de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, Andriy Yusov, afirmó que una de las explosiones había destruido diez tanques en un depósito de combustible en el puerto de Sebastopol, con una capacidad total de 40 mil toneladas.

El combustible que ardió tenía como fin abastecer a la Flota rusa del mar Negro, que tiene su base en dicho puerto, añadió. "Es un castigo divino, en particular por los civiles muertos en Umán", dijo Yusov, en declaraciones citadas por medios ucranianos y advirtió de que esa retribución es de naturaleza "duradera".

"Todos los residentes de la Crimea temporalmente ocupada deberían evitar estar cerca de instalaciones militares e instalaciones que abastecen al ejército agresor en un futuro próximo", subrayó.

Las autoridades prorrusas de Crimea denunciaron a su vez que este sábado sufrieron un ataque con drones, que según afirmaron no causó heridos ni desperfectos. Sin embargo sí provocó un incendio que fue rápidamente sofocado, de acuerdo con un comunicado del gobernador de Sebastopol, Mijaíl Razvozhaev.

Ucrania reclama al menos 18 mil millones de ayuda financiera a la UE para 2024

El ministro de Finanzas de Ucrania, Sergii Marchenko, trasladó este sábado a sus pares de la Unión Europea (UE) que el país necesitará en 2024 al menos 18 mil millones de euros en ayuda macrofinanciera, la misma cantidad que los 27 desembolsarán este año, y llamó a comenzar la reconstrucción del país antes de que termine la guerra.

Marchenko participó en una reunión informal de ministros de Economía y Finanzas de la UE en Estocolmo, en la que se debatió el modo de seguir prestando apoyo financiero a Ucrania y lograr la reconstrucción del país, aunque sin plantear aún cifras o modelos de financiación concretos.

"No será fácil reducir drásticamente nuestros gastos, dependerá de la campaña militar, pero creo que no podría ser menos de los 18 mil millones que vemos este año", dijo a su llegada al encuentro, dónde llamó a usar los activos rusos congelados por las sanciones para sufragar la reconstrucción.