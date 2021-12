Protestas en Austria por las medidas sanitarias

Las restricciones sanitarias impuestas en los países de Europa desataron una ola de protestas de personas que no quieren cumplir con esas reglas pese a los rebrotes de contagios de Covid-19.

En Austria, miles de personas se congregaron en la ciudad de Viena para manifestar su rechazo y negativa a la vacunación obligatoria y la cuarentena designada a aquellos que se resistan a la inoculación.

Según los informes de la Policía austríaca, se concentraron unas 44.000 personas en 24 puntos previstos de convocatoria en la capital del país europeo.

“Una vergüenza para nuestro país”; “No soy un neonazi ni un hooligan”; “Lucho por la libertad y contra las vacunas”; “No al fascismo de las vacunas”, fueron algunos de los carteles que se pudieron leer en manos de los manifestantes.

Una semana atrás, otras 40.000 personas se manifestaron también en Viena y otras tantas el 20 de noviembre, cuando las autoridades del gobierno anunciaron la aplicación de un plan de vacunación obligatoria para luchar contra la pandemia.

El gobierno señaló esta semana que la medida se aplicará desde febrero a todos los residentes austríacos mayores de 14 años, con excepción de quienes no puedan hacerlo por motivos de salud.

Multas

En caso de no querer aplicarse las dosis, habrá multas desde 600 euros, que pueden ascender a 3.600 euros en caso de no pagarlas. Además, quienes no estén vacunados deberán seguir en cuarentena, mientras los inoculados estarán habilitados a salir.