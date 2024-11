Putin felicitó a Trump por su victoria

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, felicitó en la jornada de ayer a Donald Trump por su victoria en las elecciones presidenciales de EE. UU.

“Aprovecho esta oportunidad para felicitarlo por su elección como presidente de Estados Unidos. Como ya he dicho, trabajaremos con cualquier jefe de Estado en el que confíe el pueblo estadounidense. Esto se cumplirá en la práctica”, expresó Putin en su discurso durante la sesión plenaria del XXI Foro Internacional de Discusiones Valdái, que comenzó el lunes en la ciudad rusa de Sochi.

A su vez, aseguró que no considera “una vergüenza” llamar a Trump. “No creo que sea vergonzoso llamarlo, simplemente no lo hago porque los líderes de los países occidentales solían llamarme casi todas las semanas, pero luego dejaron de hacerlo, no quieren. Bueno, no lo necesitan, estamos vivos, sanos y en desarrollo. Si alguno de ellos quiere reanudar el contacto, siempre he dicho y quiero volver a decir que no tenemos nada en contra”, explicó el mandatario.

Vale destacar que ayer, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, anunció que Rusia no descarta la posibilidad de una comunicación entre el jefe de Estado ruso y el presidente electo de Estados Unido.

Por otro lado, Putin condenó a EE. UU. por tratar de infligir una derrota estratégica a Rusia en Ucrania y precisó que está en marcha una puja para dar forma a un nuevo orden mundial a medida que la era posterior a la Guerra Fría dominada por Occidente de desmorona.

“Hemos llegado a una línea peligrosa”, dijo Putin y agregó: “Los llamamientos de Occidente a infligir una derrota estratégica a Rusia, un país con el mayor arsenal de armas nucleares, demuestra el aventurerismo desorbitado de los políticos occidentales”.

Asimismo, destacó que Rusia no considera a la civilización occidental como enemiga, a pesar de los intentos de Estados Unidos y sus aliados de aislar a Moscú.

“La antigua estructura del mundo está desapareciendo irrevocablemente, podemos decir que ya ha desaparecido, y se está desarrollando una lucha seria e irreconciliable por la formación de una nueva”, sentenció Putin.