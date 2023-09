Revelan en México los cuerpos de dos supuestos extraterrestres

Los especímenes momificados fueron desvelados el martes por el ufólogo y periodista Jaime Maussan, ante una audiencia de legisladores y científicos. Maussan dijo en la sesión del Congreso en la Ciudad de México: "Son seres, no humanos, que no son parte de nuestra evolución terrestre y que después de desaparecer no [pensamos] que haya una evolución posterior".

Agregó que los ejemplares, que fueron encontrados en minas de Cusco, Perú, habían sido analizados con carbono por la Universidad Nacional Autónoma de México. "Estos seres tienen alrededor de 1.000 años de antigüedad".

Los cadáveres, expuestos en cajas de cristal, eran mucho más pequeños que un humano adulto. En sus rostros se distinguían claramente los ojos, la nariz y la boca.

También estuvo presente en la presentación Ryan Graves , director ejecutivo de Americans for Safe Aerospace. Graves es uno de los tres veteranos estadounidenses que testificaron en una audiencia del Congreso estadounidense sobre ovnis el 26 de julio.

La audiencia en Washington, DC examinó las acusaciones sobre el encubrimiento de un programa gubernamental para recuperar y aplicar ingeniería inversa a los UAP (fenómenos aéreos no identificados), el término que usa el gobierno de Estados Unidos en lugar de OVNIs.

La datación por carbono realizada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) encontró que los cuerpos, fotografiados con manos de tres dedos, sin dientes y con visión estereoscópica, tenían más de 1.000 años, afirmó Maussan.