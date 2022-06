Rusia no le venderá más gas a Dinamarca

Orsted, empresa energética danesa, anunció en la jornada pasada que Rusia decidió cortarle desde el día de hoy el suministro de gas ya que se negaron a pagar en rublos, tal como había pedido el Kremlin. A través de un comunicado, desde la compañía nórdica informaron: “Como no hay un gasoducto que vaya directamente a Dinamarca, Rusia no podrá cortar directamente el suministro de gas, por lo que esta podrá seguir recibiendo gas. Sin embargo, esto significa que el combustible para Dinamarca debe comprarse, en mayor medida, en el mercado europeo del gas”.

Vale remarcar, que desde hace ya varios días atrás Rusia había comunicado y exigido que le comiencen a abonar por las entregas de gas natural en su moneda nacional y que en caso de no obedecer a la normativa se arriesgaban los países a ver cortado el suministro. El gas representa el 18% de la energía consumida anualmente en Dinamarca, por lo que la noticia impactó fuertemente en el territorio nórdico. “Los pagos por el suministro de gas a partir del 1° de abril deben realizarse en rublos utilizando nuevos detalles, de los cuales se informó a los contratistas de manera oportuna”, remarcó en su momento la compañía rusa Gazprom.

De esta manera y tras esta noticia, Dinamarca se suma a la lista de países que vieron ya cortado su suministro por no aceptar el nuevo esquema de pago, entre los que están Bulgaria, Polonia, Finlandia y Países Bajos. Este último había sido el último en sumarse donde a través de un comunicado sostuvo: “GasTerra no aceptará las demandas de pago de Gazprom. Esto se debe a que hacerlo supondría el riesgo de infringir las sanciones impuestas por la UE y también porque existen demasiados riesgos financieros y operativos asociados con la transacción requerida”. Así, Rusia no le entregará 2.000 millones de metros cúbicos de gas que ya habían sido contratados. De igual forma, confirmaron que GasTerra ya arrancó negociaciones con otros proveedores.