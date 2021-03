Suspendieron los trabajos en el Canal de Suez para reflotar al Ever Given

Las tareas para reflotar el buque encallado Ever Given fueron suspendidas hasta que se acumulen los remolques necesarios, informó hoy la Autoridad del Canal de Suez en Egipto, que desde el martes luchan por desbloquear esa estratégica via.

La contratista de servicios del canal de Suez, Leth Agencies, reportó la suspensión de las tareas pese a la intención inicial de intentar el reflote del gigantesco portacontenedores aprovechando la marea alta de la noche.

Anoche se intentó mover el buque e incluso se informó que se había conseguido desplazarlo 29 metros, pero el barco finalmente siguió atascado y bloqueando la vía.

El Ever Given quedó encallado el martes y desde entonces causó un atasco sin precedentes en una de las rutas comerciales más transitadas del mundo, lo que provocó el desvío de más de 200 navíos y la parálisis de bienes por valor de 9.500 millones de euros diarios.

Previamente, el jefe de la Autoridad del Canal de Suez, el almirante Osama Rabie, había informado que el presidente de Egipto, Abdel Fattah al Sisi, "ordenó los preparativos para aligerar la carga del buque". En el Ever Given hay alrededor de 18.300 contenedores.

Una fuente oficial de las operaciones en curso para intentar mover el barco y despejar el canal de modo de permitir el paso de más de 300 embarcaciones habló de la necesidad de retirar 600 contenedores, pero advirtió que esa tarea podría llevar "días".

Se presume que al aligerar el peso del buque, se logrará que llegue agua a las hélices y entonces pueda moverse por sus propios medios.

Aún así, otros dos remolcadores llegaron hoy a la zona para participar en los trabajos de liberación del portacontenedores, según la cadena Al Arabiya.

Se trata del italiano Carlomagno y del guardia holandés Alp que llegaron temprano esta mañana, durante la madrugada de Argentina.

Los remolcadores, explicó Bernhard Schulte Shipmanagement, quien administra al Ever Given, empujarán el barco desde 400 metros mientras las dragas continúan aspirando arena y barro incrustado debajo del barco.

A las maniobras que se preparaban se sumaba cierto optimismo por la suba de la marea prevista para las próximas horas, que podría ayudar a las operaciones.

El navío estaba rodeado hoy por remolcadores, y a su vez la zona está muy vigilada por la seguridad del canal pero también por militares y policías.

En una entrevista telefónica con una cadena de televisión egipcia el sábado por la noche, el almirante Osama Rabie, presidente de la Autoridad Egipcia del Canal de Suez (SCA), dijo que el barco se había "movido 30 grados a la derecha y a la izquierda" por primera vez. "Es un buen indicador", dijo, en referencia a los esfuerzos para desbloquear el navío.