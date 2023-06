Tras el motín de Wagner, Putin reaparece con un mensaje

El Kremlin publicó el vídeo de un mensaje del presidente Vladímir Putin a un foro industrial, dos días después de que se abortara una rebelión armada de los mercenarios de Wagner, aunque se desconoce si estas imágenes fueron grabadas días atrás. El mandatario suele dejar grabado este tipo de saludos a participantes de foros y conferencias, al igual que hace incluso con discursos que dirige a la nación.

En el vídeo, Putin lleva aparentemente la misma corbata de color burdeos y el mismo traje que en un videomensaje publicado por el Kremlin la medianoche del pasado día 24 con motivo del Día de la Juventud, fecha del motín protagonizado por el jefe del Grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin, contra la cúpula militar rusa.

Ya el domingo, el periodista ruso Pavel Zarubin publicó un vídeo de una entrevista suya con el mandatario para el programa de televisión Moscú. Kremlin. Putin, en el que el mandatario aparece con la misma corbata, un programa que se graba previamente y se difunde el fin de semana. En esa entrevista, Putin calificó la operación militar rusa en Ucrania como su máxima prioridad, a la que se dedica desde que se levanta hasta que se acuesta.

El 24 de junio por la mañana, el presidente ruso se dirigió a la nación para calificar de traidores a los sublevados y prometer que serán castigados. Tras llegar el Kremlin a un acuerdo con Wagner con la mediación del presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, en principio serán anulados los cargos penales por organización y participación en rebelión armada, y Prigozhin enviado al exilio. Desde entonces no ha vuelto a hablar de la rebelión armada.

Rusia investiga si los servicios de inteligencia de Occidente estuvieron implicados en la rebelión del grupo de mercenarios, declaró el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov. Lavrov dijo que Rusia tiene “estructuras con este fin y les aseguro que ya se dedican a eso”. “Vi cómo informaban de los sucesos en Rusia”, afirmó el jefe de la diplomacia rusa. “En particular la CNN, si mal no recuerdo, informó que la inteligencia estadounidense sabía con varios días de antelación de los preparativos del motín, pero decidió no comentarlo a nadie, por lo visto con la esperanza de que la rebelión tuviera éxito”.