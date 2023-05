Tres muertos por el ciclón Mocha en Bangladesh

El ciclón Mocha llegó a Bangladesh y causó desastres en la costa de Myanmar. Se contabilizaron al menos tres muertes y se registraron grandes destrozos.

Este domingo la tormenta tocó el estado birmano de Rakhine, cerca del municipio de Sittwe, con vientos de hasta 209 kilómetros (130 millas) por hora. Producto de las fuertes ráfagas varias viviendas, transformadores eléctricos, torres de telefonía, barcos y farolas fueron dañadas en Sittwe, Kyaukpyu y Gwa, según la oficina de información militar de Myanmar. Además, se volaron algunos techos y murieron tres personas, dos a causa de un deslave en su casa de Tachileik, mientras que un hombre murió aplastado por un árbol derribado en Pyin Oo Lwin.

Cabe destacar, que mas de 4.000 de los 300.000 habitantes de Sittwe fueron evacuados a otras ciudades desde el viernes y más de 20.000 personas se refugiaron en edificios como monasterios, pagodas y escuelas en las zonas altas de la ciudad. En esta situación, colapsaron estos lugares, es por eso que Tin Nyein Oo, que ayudaba a gente en los refugios en Sittwe, afirmó: “La tormenta aún no ha entrado, de modo que no tenemos muchas dificultades. Sin embargo, hay demasiada gente en los refugios y no suficientes retretes”.

A su vez, Lin Lin, presidente de una fundación benéfica local, sostuvo que no tenían comida suficiente en los refugios de Sittwe porque había llegado más gente de lo esperado.