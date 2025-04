Fuertes protestas contra Trump en Estados Unidos

Bajo el lema “Manos afuera”, miles de opositores al presidente Donald Trump y al multimillonario Elon Musk se congregaron a lo largo y ancho en todo Estados Unidos para protestar contra las acciones de la administración en la reducción del gobierno, la economía, los derechos humanos y otros temas.

Los manifestantes criticaron las medidas del gobierno de Trump que despidieron a miles de trabajadores, cerraron oficinas de la Administración de Seguro Social, eliminaron agencias enteras, deportaron inmigrantes, redujeron las protecciones para las personas transgénero y recortaron la financiación federal para programas de salud.

Las marchas fueron convocadas por organizaciones de derechos civiles, sindicatos, grupos veteranos, entre otros grupos.

Las protestas coinciden con la entrada en vigor del arancel mínimo del 10 por ciento impuesto por Trump sobre gran parte de los productos que ingresan a Estados Unidos desde el resto del mundo, decisión que causó gran repudio en diversos países del mundo.

Más de 5.000 personas se reunieron en el National Mall de Washington, a poca distancia de la Casa Blanca. Entre los asistentes había destacadas figuras del Partido Demócrata, como el legislador Jamie Raskin.

“Han despertado a un gigante dormido, y todavía no han visto nada”, dijo el activista Graylan Hagler, de 71 años, a la multitud congregada. “No nos sentaremos, no nos callaremos y no nos iremos”, completó.

Eventos similares fueron convocados en Alemania, Canadá, Francia, Francia, México, Portugal y Reino Unido.

En las principales ciudades de estos países se han celebrado manifestaciones contra las políticas de Donald Trump y las decisiones que ha tomado en los últimos días, en relación a los aranceles.

Las concentraciones en Londres y París han sido convocadas por estadounidenses residentes en Europa, y han pedido además el boicot para los coches eléctricos Tesla, la compañía de Elon Musk. En la capital francesa, unas 200 personas, en su mayoría estadounidenses, se reunieron en la Place de la République. En Frankfurt se llevó a cabo una manifestación, organizada por Democrats Abroad, la organización oficial del Partido Demócrata para los ciudadanos estadounidenses que viven en el extranjero.