Ucrania recaptura parte de una zona clave para la ofensiva rusa

En lo que sería un gran avance estratégico para Ucrania, las fuerzas de ese país recapturaron un 20% del territorio de la ciudad de Severodonetsk, epicentro de los combates y clave para las ambiciones de Rusia de controlar la provincia de Lugansk en el este del país. Sergii Gaidai, el gobernador de Lugansk, dio cuenta de este repliegue de los soldados enviados por el Kremlin, pero Rusia no confirmó la información.

“Escuché muchas veces que Severodonetsk fue completamente capturado por el Ejército ruso”, indicó Gaidai, en declaraciones reproducidas por la agencia local Unian. “Así que quiero decir que no, no completamente capturado. Además, si antes existía una situación difícil, ya que había alrededor del 70% del territorio ocupado, ahora alrededor del 20% retrocedió. Ganar no es algo rápido, pero pasará. No traicionamos, creemos en las Fuerzas Armadas. Estamos luchando por todos los asentamientos en la región de Lugansk. Estamos esperando armas occidentales y preparando el proceso para poner fin a la ocupación”, agregó.

Desde que la ciudad de Lugansk fue tomada por los separatistas prorrusos apoyados por Moscú en 2014, Severodonetsk se convirtió en la capital administrativa de las autoridades ucranianas en la región de Lugansk. Con una población de alrededor de 100.000 personas antes de la guerra, es uno de los varios núcleos urbanos importantes que se encuentran en el camino de Rusia para capturar toda la provincia, que junto a Donetsk, componen el Donbass. “La situación en la región en su conjunto es extremadamente compleja”, añadió el gobernador de Lugansk. “Los combates se concentraron ahora en Severodonetsk porque, tal como lo entendemos, el Ejército ruso utiliza todo su poderío, todas sus reservas en esa dirección”, completó.

Tras los intentos fallidos de controlar Kiev y Jarkov, la segunda ciudad en importancia de Ucrania, las fuerzas rusas replegaron sus operaciones al Donbass, donde se ubican las dos provincias separatistas en las que se concentran actualmente la mayor parte de los combates. Al oeste de Severodonetsk hay otras dos importantes ciudades en la mira de Moscú, las de Sloviansk y Kramatorsk, las últimas grandes bajo control de Ucrania en la provincia de Donetsk. Ayer, precisamente, las milicias separatistas prorrusas aseguraron que tomaron el control de Brusivka, a 19 kilómetros de Sloviansk. “Nuestras tropas están avanzando hacia Sloviansk”, escribió el mando general de la Defensa Territorial de la autoproclamada república popular de Donetsk.

La ofensiva también se intensifica en Lysychansk, la ciudad gemela situada frente a Severodonetsk, al otro lado del río. Cerca del 60% de las viviendas fueron destruidas y las conexiones de internet, de telefonía celular y de gas están cortadas, informó el alcalde Oleksandr Zaika. Rusia, además, asegura que bombardeó un centro de entrenamiento de artillería de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Sumy, en el noreste del país, en el que instructores extranjeros habrían formado a soldados ucranianos en el uso de obuses de fabricación estadounidense.