“No hay catástrofe más grande que el endeudamiento que se produjo de 2015 a 2019”

Tras los fundamentos de su condena, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner reapareció ayer en público para brindar una conferencia titulada “¿Hegemonía o consenso? Ruptura del pacto democrático en una economía bimonetaria: inflación y FMI, crisis de deuda y fragmentación política” en la Universidad Nacional de Río Negro.

Allí le entregaron el doctorado honoris causa, “la máxima distinción otorgada” por la institución a personas de “méritos excepcionales que hayan contribuido significativamente al progreso social, científico y cultural de la Nación”.

“Esta es la tercera vez que nuestra querida vicepresidenta viene a la universidad”, dijo Anselmo Torres, rector de la casa de estudios, quien reconoció además que fue el senador Martín Doñate quien hizo posible realizar el acto de ayer en Viedma. “Entregamos la máxima distinción que entrega una universidad”, agregó el académico. El proyecto original, resaltó, fue una iniciativa del fallecido rector Juan Carlos del Bello.

Luego de agradecer el reconocimiento y recordar a Néstor Kirchner, la vicepresidenta expresó: “Hoy, a 40 años de democracia, creo que lo que estamos viviendo en materia de división de poderes cuando vemos a la oposición aliada con el Poder Judicial para hacer lo que sabemos que se está haciendo, creo que hoy no estamos ante un Estado democrático constitucional”.

Y continuó sobre el Poder Judicial: “Más mafiosos no se consiguen”, y apuntó que a horas de la conferencia en Río Negro la Justicia reemplazó al senador Martín Doñate en el Consejo de la Magistratura.

“En Lago Escondido todos los argentinos pudimos verificar los chats por los cuales esas casualidades en las que el juez que firmó la causa para proscribirme fue uno de los que recomendaron cómo hacer facturas truchas”, agregó.

Y en la misma línea, la exmandataria señaló: “Se rompió el pacto democrático que se construyó en 1983. La principal y la más terrible fue la del 1° de septiembre. Odié ser protagonista de eso. Pero fue la ruptura del pacto democrático que se construyó el 30 de octubre de 1983 y que era el pacto de que no se podía ni siquiera pensar en que la supresión del adversario era la supresión de la vida. Era algo que estaba absolutamente convalidado por la sociedad. Eso se rompió el 1° de septiembre”.

En otro tramo del discurso, Cristina aseguró que “el dólar pasa a ser el patrón de conducta, más que un patrón monetario”, y dijo que “ya no era solo el empresario, sino también la gente iba y compraba 50, 60 dólares. Este es el patrón de conducta. Se relega el peso a cuestiones domésticas y se convierte una moneda que no es nuestra como moneda de ahorro”.

Y agregó: “A 40 años de democracia no solo estamos sin Estado democrático constitucional, sino que también estamos sin moneda”.

“El dirigente tiene que ver siempre lo que va más adelante porque tiene que conducir a la sociedad a lugares más seguros, eso es ser dirigente”, manifestó Cristina sobre la situación política económica actual.

“Este escenario bimonetario nos lleva a esta inflación desmedida”, afirmó, y recordó la hiperinflación que atravesó el país. “Durante mucho tiempo se decía que, si se aumentan los salarios, se genera inflación. Con lo cual quiere decir que cuando el salario es bueno, deberíamos tener inflación”, afirmó, y señaló cómo el Ripte estuvo alto durante la década kirchnerista. “Lo que es seguro es que el salario no causa la inflación”, subrayó.

Asimismo, la expresidenta recordó la ­gestión de Mauricio Macri y aseveró: “No hay catástrofe más grande para la Argentina que el endeudamiento que se produjo durante el gobierno de 2015 a 2019, esa es la verdad de la milanesa”.

“¿Por qué creen que pudimos tener doce años de gobierno, tener buenos sueldos, hacer satélites, distribuir más de cinco millones de computadoras, construir la Asignación Universal por Hijo? No depende de personas, depende de políticas”, remarcó.

Por otro lado, sobre el acuerdo con el FMI, dijo que “es un programa económico, nadie cree, no es una cuestión de fe. No hay ­ninguna cuestión dogmática”. “Se van a tener que revisar las condiciones en las cuales se firmó el acuerdo. No puede ser un paquete de galletitas que son lo mismo para todos”, manifestó.

Hacia el final de su discurso, volvió a arremeter contra la dolarización: “De producirse en la Argentina, el gran sacrificio van a ser las clases medias argentinas”.

“Si hay una dolarización, el empobrecimiento de las clases medias argentinas no va a tener límite. ¿Cómo se va a meter en la cabeza una moneda que imprime otro país? Tenemos que pensar un poco más, no podemos seguir comprando más espejitos de colores”, añadió, y sostuvo que “el valor de una moneda no lo da una ley, sino el tamaño de la economía”.

Y en esa línea, señaló que la situación que atraviesa actualmente la población económicamente activa y el problema de la informalidad laboral es que “tenemos registrados más de 11 millones de argentinos, después hay 7 millones que reciben un cheque del Estado”, que abarca políticas sociales como AUH, Potenciar Trabajo, Progresar, y otros 11 millones de trabajadores que están en el sector informal.

Asimismo, aseguró que “nuestro principal desafío va a ser revisar ese acuerdo no para no pagar, sino para que nos dejen crecer”, y admitió que hay cuestiones en las que “no nos vamos a poner de acuerdo” con la oposición, pero es necesario hacerlo en lo tocante al acuerdo con el FMI. “Porque si no nos ponemos de acuerdo en esto, podemos tener 20 Vaca Muerta, pero si no tenemos los dólares...”, sostuvo.

Poco después de finalizar su discurso en Viedma, la expresidenta agradeció también por Twitter a los rionegrinos y rionegrinas y a la Universidad Nacional de Río Negro por haberle otorgado el doctorado honoris causa de esa casa de altos estudios.