A dos días de la interna radical continúan los cruces

Miguel Fernández, candidato oficialista a la presidencia de la UCR en Buenos Aires, criticó duramente al titular del partido a nivel nacional, Martín Lousteau, por “vetar” la lista de unidad que se había acordado.

Según Fernández, la interna del partido fue provocada por una decisión del líder de Evolución: “Estamos en una interna porque alguien minoritario del partido dijo que no. No es (Facundo) Manes”, aclaró, añadiendo que no permitirá que la UCR de Buenos Aires sea “manejada por joystick desde el comité nacional”.

El exintendente de Trenque Lauquen, apoyado por el actual líder del radicalismo bonaerense, Maximiliano Abad, aseguró que se llegó a un acuerdo con los sectores de Manes y Lousteau para evitar la interna, pero que este último ejerció su poder de veto. “Teníamos la lista preparada para la unidad, pero debía ser validada, alguien tenía poder de veto y dijo que no”, señaló Fernández. Debido a esta decisión, la lista Futuro Radical enfrentará al oficialismo, que lleva como candidato al diputado provincial Pablo Domenichini.

En su discurso, Fernández destacó su enfoque territorial y experiencia en la gestión pública: “Vengo de ser intendente ocho años y mi vida fue resolver problemas de la gente, administrar la cosa pública eficientemente. Con ese anclaje, ese radicalismo de gobierno vamos a reconfigurar el partido”, afirmó. Subrayó además la importancia de mantener una identidad bonaerense fuerte, sin depender de decisiones tomadas desde la capital: “No queremos ser manejados por joystick desde la UCR porteña o el comité nacional de Lousteau. Queremos identidad bonaerense y eso se construye en los territorios”.